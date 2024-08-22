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張育成打擊率不夠好　富邦日籍打教：這是難免的

▲▼ 張育成加盟富邦悍將中職首戰-張育成。（圖／記者黃克翔攝）
▲張育成。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將游擊手張育成昨天轟出再見3分砲，但扣掉這發全壘打，打擊率稍微偏低，富邦悍將日籍打擊教練垣內哲也認為，「這是難免的。」

昨天張育成前4打席沒有安打，僅有選到1次四壞球保送，直到第9局敲出再見3分打點全壘打，成為球隊致勝功臣。

下半季張育成加入富邦以來，出賽22場，5支全壘打，17分打點，長打率0.473，整體來說還算及格，唯獨打擊率僅有0.230，尚未達到預期，垣內哲也表示，「張育成回來台灣，包括投手的球種，以及球路怎麼變化，都還不太熟悉，這是難免的，身為打者要熟悉一輪，才知道變化球怎麼跑，什麼球進來會是好球。」

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張育成現階段還沒發揮應有身手，垣內哲也表示，「讓他自己去調整與摸索，包括陳金鋒總教練和教練團，有給他蠻大空間，讓他自己去調整。」

去年在世界棒球經典賽發現張育成的長打能力，垣內哲也透露，「去年球隊春訓在聚餐，剛好電視轉播中華隊與義大利的比賽，有看到張育成敲出全壘打，印象中很有力量。」

觀察張育成打擊型態，垣內哲也認為，「他是很厲害的打者，揮棒很有速度，也很有力量，需要長打的時候，有辦法直接把球扛過牆，需要短程安打，他也能做到，蠻全面的打者。」

此外，張育成這段時間打過第2棒、第3棒、第4棒，垣內哲也坦言，「現在沒有打幾場，還不能說哪一棒比較適合，還需要持續觀察，但他無論是排在哪一個棒次，都沒有問題。」

關鍵字： 中職富邦悍將

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