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徐若熙回饋家扶兒童　自費包車加送簽名手套

▲味全龍隊徐若熙回饋家扶學童進場觀賽。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊徐若熙回饋家扶學童進場觀賽。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍投手徐若熙16日賽事特別邀請桃園家扶中心的孩子們一起來到天母球場觀賽，曾受家扶協助十多年的徐若熙，自費包車讓近50名學童師長得以自桃園順利往返，並特別準備親筆簽名手套一只贈予家扶，提供家扶作為年底義賣之用，球團也提供入場門票、餐點及龍隊周邊商品給孩子們。

自小出身於單親家庭的徐若熙，過往一家六口僅靠父親打零工維生，透過社會局轉介，開始受到家扶中心的經濟扶助，提供生活補助、申請獎助學金、文具以及棒球相關用品等，在社工眼中的徐若熙從認識以來，一直都是活潑開朗同時帶有靦腆、內斂特質的男孩未曾改變，進入職棒後開始有了經濟能力，也會抽空和父親一起回到桃園家扶中心捐款或捐贈簽名球回饋機構，希望能造就良善的循環。

自小出身於單親家庭的徐若熙，過往一家六口僅靠父親打零工維生，透過社會局轉介，開始受到家扶中心的經濟扶助，提供生活補助、申請獎助學金、文具以及棒球相關用品等，在社工眼中的徐若熙從認識以來，一直都是活潑開朗同時帶有靦腆、內斂特質的男孩未曾改變，進入職棒後開始有了經濟能力，也會抽空和父親一起回到桃園家扶中心捐款或捐贈簽名球回饋機構，希望能造就良善的循環。

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提及這次邀請孩子們來看球，徐若熙靦腆笑說，「因為之前有受到桃園家扶中心的幫忙，剛好這次在主場想說邀請老師和小朋友一起來看球，順便捐贈一只手套給桃園家扶中心」，受到桃園家扶中心的幫助很多，不管是在生活上或棒球上，就想回饋給桃園家扶中心一些事情」。

徐若熙希望用自身的故事鼓勵孩子不畏懼困境、努力向上，孩子們這次看到偶像「若熙哥哥」，也都相當興奮拿出珍藏已久的棒球或小物、衣服給他簽名。

關鍵字： 中職味全龍

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