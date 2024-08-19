蔡其昌提出技術委員「專職」　二軍開燈費用聯盟出一半



▲蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒近期由於電視輔助判決與三呎線爭議，引起外界熱議，中華職棒會長蔡其昌提出，「技術委員走向專職化。」

近期包括吉力吉撈．鞏冠改判全壘打爭議與三呎線跑壘，成為球迷討論焦點，蔡其昌表示，「第一個先解決誤判的部份，有些判決是誤判，對於3呎線的規章沒有熟讀，這是立刻可以改善，考核要更嚴格，裁判對規則最熟，加入技術室，目的是讓品質提升，技術委員讓他逐漸走向專職化，現在一場薪資是2500元，專職化可以去要求，有相對付出，才有相對要求。」

蔡其昌表示，「像是二軍要改晚上，也是要花錢，有跟球團說，聯盟先出一半，其他再來討論，明星賽有分潤給球團，或許就是把分潤的錢拿來使用在二軍，聯盟這兩年經營得不錯，今年把盈餘的費用變成明年二軍開燈的費用，行政手段就是先做，之後領隊會議去談專職化與多找裁判，提高福利、強力要求、落實考核，才能讓裁判尊敬這個職業。」

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至於轉播單位增設鏡頭，蔡其昌表示，「一年每場比賽加一個鏡頭，費用也要上千萬，對我來說一方面逼著球團進步，不能讓球團經營不下去，但要反映球迷的心聲，球迷是客戶，規章白紙黑字，只要標準一致，6隊都同意，有共識都可以改。」