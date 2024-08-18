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黃竣彥暴投奉送超前分　樂天橫掃統一4連勝

▲▼陳晨威。（圖／記者李毓康攝）
▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅18日在桃園球場面對樂天桃猿，統一派出古林睿煬先發，對上樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez），本場樂天原本2分落後，把握第7局攻下3分，其中對方後援投手黃竣彥暴投奉送致勝分，終場4比3險勝統一，3連戰橫掃，打下4連勝。

統一第2局先馳得點，林安可擊出右外野二壘安打，林益全擊出二壘滾地球刺殺，推進林安可上到三壘，陳重廷敲出左外野高飛犧牲打，帶有1分打點。

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樂天第3局有所回應，林政華擊出右外野安打，陳晨威揮出右外野三壘安打，有1分打點，幫助球隊追平比數。

第5局統一重啟攻勢，陳聖平擊出中外野安打，陳重羽觸擊犧牲短打，陳聖平上到二壘，林佳緯敲出左外野安打，送回1分打點。

統一第7局再添分數，陳聖平敲出中外野三壘安打，藉由對方暴投跑回本壘得分，樂天第7局展開反攻，滿壘狀況下，林政華擊出中外野安打，先送回1分，余德龍補上左外野安打，帶有1分打點，後面統一投手黃竣彥出現暴投，樂天拿下超前分，最後1分差勝出。

古林睿煬先發6局，用了93球，64個好球，被擊出6支安打，投出4次三振，失掉1分自責分，最後無關勝敗，黃竣彥後援0.2局，失掉1分自責分，吞下本季首敗。

威能帝先發7局，用了89球，63個好球，被擊出6支安打，投出3次三振，1次四壞球，失掉3分自責分，拿到本季第9勝。

關鍵字： 中職樂天桃猿

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