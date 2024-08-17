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請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿17日4比2打敗統一7-ELEVEn獅，樂天馮健庭單場雙安，替球隊跑回2分，本季首次在主場獲選單場最有價值球員。

今天馮健庭4打數敲出2支二壘安打，成功替球隊創造得分機會，幫助球隊跑回2分，馮健庭表示，「第一支長打是對方守得比較前面，算是比較運氣，第二支長打是球數落後，只想打到球，想辦法把球打紮實，運氣也不錯。」

▲樂天桃猿馮健庭。（圖／樂天桃猿提供）
▲馮健庭。（圖／樂天桃猿提供）  

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馮健庭表示，「因為前兩次沒有打得很好，教練希望我確實擊球，把球看得更清楚，有驚訝拿到單場最有價值球員，因為沒有打點，想說有打點的人，比較有機會拿到單場最有價值球員，剛好運氣不錯，有上壘，隊友也很幫忙打回來。」

本季馮健庭已經拿到3次單場最有價值球員，今天則是本季主場第1次獲獎，馮健庭表示，「今天我是蠻意外，跟上一次用守備拿到單場最有價值球員一樣，就是繼續努力，相信自己做得到。」

馮健庭坦言，「比較少有先發的機會，有去問過林智平學長，因為他代打建功的能力很好，有問他用什麼心態去面對比賽，他跟我說就是享受，或許慢慢體會到那種感覺，就是做好自己該做的，有時候越急是反效果，穩穩的，順順的就好，大家都有咬住，知道這幾場很關鍵，大家都很努力。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球影音

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