沒依據就是維持原判　餅總：裁判責任要更大



▲林岳平。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／桃園報導

上周由於小房間改判爭議，引發外界熱烈討論，本周中華職棒聯盟宣布新制，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平認為，「裁判的責任要更大一點。」

中職本周公布，電視輔助判決將由該場次的場內資深裁判員﹙該場裁判組長﹚進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性。

場內資深裁判員進入技術室討論，在特殊判決案例上，能準確傳達給總教練與現場觀眾判決原意，遇到較複雜的判決，需跟總教練與現場觀眾說明時，由進入技術室參與審視與討論之資深裁判員以麥克風向現場兩隊總教練與觀眾等所有人員，進行判決說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關於聯盟新制，林岳平表示，「最後結果就是由畫面說話，沒有改判依據，就是維持原判，畢竟怎麼判都會有聲音，但不要硬要變成那一個判決，這樣大家沒辦法接受。」

林岳平認為，「判決過程重心還是裁判，裁判本身比較瞭解棒球規則，不管補述或是文字條文，也比較清楚，不管賽務部或是技術委員，應該是輔助角色，重心還是回到裁判，裁判的責任要更大一點，賽事責任回歸給裁判。」

林岳平表示，「有時候小房間改判，現場裁判沒辦法理解，沒辦法解釋給教練，才會發生現場比賽的人，跟場外的人看法結果不一致。」