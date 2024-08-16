艾士特優質先發無失分　兄弟5比3打敗台鋼獨居龍頭

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹16日在台中洲際球場交手中信兄弟，雙方皆由洋投先發，台鋼哈瑪星（Nick Margevicius）對決中信艾士特（Eric Stout），本場中信把握第4局攻下4分，搭配艾士特繳出優質先發，終場5比3打敗台鋼，下半季戰績站上首位。

前3局雙方沒有得分，第4局中信打破僵局，許基宏、陳俊秀選到四壞球，詹子賢擊出左外野安打，先打下1分，王威晨成功觸擊短打，江坤宇敲出左外野安打，有1分打點，高宇杰擊出高飛犧牲打，帶有1分打點，後面岳東華掃出左外野二壘安打，又送回1分。

中信第7局再添分數，宋晟睿擊出左外野安打，成功盜上二壘，岳政華擊出二壘滾地球刺殺，推進宋晟睿上到三壘，接著台鋼後援投手巫柏葳出現暴投，奉送對手1分，台鋼第9局曾子祐掃出3分砲，但最後仍以2分差落敗。

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艾士特先發6局，用了103球，69個好球，被擊出6支安打，投出4次三振，1次四壞球，2次觸身球，無失分，取得本季第10勝。

哈瑪星先發6局，用了91球，55個好球，被擊出5支安打，投出1次三振，4次四壞球，丟掉4分自責分，吞下本季第6敗。



▲艾士特。（圖／中信兄弟提供）