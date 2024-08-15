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轉戰洋基只打14場　明星野手進入傷兵名單

▲▼奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）
▲奇澤姆。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約洋基隊7月底用3位小聯盟新秀，換來邁阿密馬林魚隊明星野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），但不料打不到一個月，奇澤姆卻因左手肘扭傷，今天被放進10天傷兵名單。

先前洋基隊送出農場排名第20新秀捕手拉米瑞茲（Agustin Ramirez）、農場排名第19新秀內野手塞爾納（Jared Serna）以及內野手拉米瑞茲（Abrahan Ramírez），交易換到奇澤姆。

奇澤姆來到洋基隊表現不差，出賽14場，敲出7發全壘打，貢獻11分打點，打擊率0.316。

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被問到目前奇澤姆傷勢狀況，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）受訪時提到，目前球團仍在確認奇澤姆受傷嚴重程度，以及是否需要進行手術。

至於奇澤姆進入傷兵名單之後，洋基隊從3A拉上內野手佩拉薩（Oswald Peraza）與農場新秀瓦倫（Will Warren）。

此外，之前從聖地牙哥教士隊交易過來的右投桑托斯（Enyel De Los Santos），表現不如預期，總計5場出賽，投了6.1局，丟掉10分，防禦率14.21，被洋基隊指定讓渡（DFA）。

關鍵字： MLB洋基棒球

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