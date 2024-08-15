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林益全2千安走了16年　感謝老婆引導找回正能量

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅38歲一壘手林益全昨天敲出生涯第2000支安打，成為中華職棒史上第3人，賽後林益全發文感謝目前是身兼國學易經老師、精油療癒師、心理諮商師身份的老婆，引導找回正面能量。

昨天統一7-ELEVEn獅在嘉義市棒球場交手味全龍，賽前林益全生涯累積1999支安打，昨日擔任先發一壘手、第7棒，第7局從陳禹勳手中敲出安打，達成生涯2000安里程碑，成為繼張泰山（2134）和彭政閔（2044）之後，成為史上第3人，也是唯一現役球員。

賽後林益全發文提到，「今晚很開心，也很激動完成生涯2000安的紀錄，回想了一下，曾經只是希望能踏上職業舞台的夢想就滿足了，但真的沒想過，隨著穩定的出賽，教練的信任，一步一步的把夢想擴大，完成了2000安，200轟，千分打點的里程碑，這個夢我足足走了16年，首先我想謝謝我所待過的球團，老闆，領隊跟所有教練，行政跟球迷，謝謝給我機會給我舞台給我支持，我才能逐夢，也謝謝統一獅，讓我完成這歷史性的一刻。」

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林益全表示，「要謝謝長久以來贊助我可以打下這麼多輝煌紀錄的賢哥，謝謝你提供這麼好的裝備給我，謝謝Nike十多年的照顧。謝謝所有支持我的球迷，還有喜歡中華職棒的球迷，還有我的後援會的所有好朋友，一直追隨我到現在，辛苦你們了，最後我要感謝的是我的家人一直在我身邊當最強後盾，謝謝我兒子當我的小小打擊教練，謝謝女兒是我的英文跟曼陀羅的小老師，更要謝謝我的老婆，隨時的叮嚀，鼓勵，我愛妳，謝謝我的訓練師（弘偉Matt），營養師（陳曦），你們也辛苦了，可以忍受偶爾的任性。」

最後，林益全補充，「我的老婆現在是國學易經老師，精油療癒師，跟心理諮商師，姐姐是精油療癒師，數字易經諮商師，謝謝你們兩個引導我內心最深層的小孩，讓他找回原始的快樂跟積極向上的正面能量。總而言之，謝謝所有認識我的人，我愛你們，謝謝最最最挺我的丹尼哥，一路一直幫忙我挺我，謝謝經紀人（Vic）一直協助幫我處理球場外的事。」

▲林益全 。（圖／統一獅提供）
▲林益全達成生涯兩千安。（圖／統一球團提供）

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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