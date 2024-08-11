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克魯茲告知規則才放心　鞏冠談爭議滿貫彈

記者陳立勳／新莊報導

味全龍11日11比6擊退富邦悍將，吉力吉撈・鞏冠生涯首次單場3響砲，其中第3局的全壘打有所爭議，賽後吉力吉撈・鞏冠表示，「第一次遇到。」

今天吉力吉撈．鞏冠生涯首次單場3支全壘打，貢獻8分打點，獲選單場最有價值球員，同時單場3轟也是隊史第2人，前一人是1994年10月15日洋砲坎沙諾 （Sil Campusano），對手是兄弟象隊。

第3局轟出中外野深遠飛球，後來被改判為全壘打，吉力吉撈・鞏冠表示，「擊球感覺不錯，我覺得會飛出去，剛好打在全壘打牆上面彈兩下，知道規則是全壘打，就比較放心，第一次遇到，打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）有跟我說，才知道這個規則，想說有機會應該要看一下電視輔助判決。」

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富邦悍將總教練陳金鋒當下出來抗議，遭到驅逐出場，吉力吉撈・鞏冠坦言，「當下很開心，在休息室裡面，沒有特別注意到陳金鋒總教練抗議。」

第一次單場3轟，吉力吉撈・鞏冠表示，「其實沒辦法控制，最近在恢復與訓練上面都管理得蠻好，沒有讓自己太累，很有精神去比賽與表現。」

被問到第6局打擊，有沒有想要敲單場第4轟，吉力吉撈・鞏冠表示，「沒有，專心把球打好，所以才有辦法選到保送，知道不會有太好的球可以揮，把當下做好，好球帶設定好。」

此外，比賽後半段提前退場，吉力吉撈・鞏冠透露，「感覺到肋骨有點抽筋，有點不太對勁，有跟教練說，現在都還好，可能前面水喝比較少，今天又比較悶熱，水份流失蠻多的。」

▲味全龍吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）
▲吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

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關鍵字： 中職味全龍影音

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