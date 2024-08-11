張育成「確實狀況不好」　鋒總提點耐性



▲張育成。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將游擊手張育成近期打擊狀態不算理想，富邦悍將總教練陳金鋒認為，「狀況不好是確實。」

下半季加入中華職棒，張育成前面打擊表現不差，已經轟出3發全壘打，但近期打擊狀態下滑，連續19個打數沒有安打。

談到張育成狀況，陳金鋒表示，「就是繼續打，狀況不好是確實，這幾場沒有表現很好，就是讓他調整，很多投手都是第一次遇到，這段時間沒有那麼瞭解投手，反而投手瞭解他更多，所以需要一點時間，調整步伐要再快一點。」

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陳金鋒認為，「耐性很重要，沒有好的球，攻擊也沒有用，但投手也沒有說一定要保送，後半段比較有可能比較閃，但前半段比較不會，目前棒次就是第3棒或是第4棒。」

至於應該排誰在後面保護張育成，陳金鋒坦言，「沒有誰比較適合，就是看左投或是右投，投手也是有跟他對決，除非是球數比較落後，比較有可能閃一點。」

當年陳金鋒以強打之姿返台，如今張育成也是相同情形，陳金鋒回想，「當年一開始我也是會比較急，回來想要有成績，大家都會看，慢慢瞭解什麼時候可以攻擊，因為比賽會一直變化，過程中要自己面對，希望張育成能越來越好，不是一個人可以掌控局面，還是有團隊。」