運動雲

>

張育成「確實狀況不好」　鋒總提點耐性

▲富邦悍將張育成。（圖／記者林敬旻攝）
▲張育成。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將游擊手張育成近期打擊狀態不算理想，富邦悍將總教練陳金鋒認為，「狀況不好是確實。」

下半季加入中華職棒，張育成前面打擊表現不差，已經轟出3發全壘打，但近期打擊狀態下滑，連續19個打數沒有安打。

談到張育成狀況，陳金鋒表示，「就是繼續打，狀況不好是確實，這幾場沒有表現很好，就是讓他調整，很多投手都是第一次遇到，這段時間沒有那麼瞭解投手，反而投手瞭解他更多，所以需要一點時間，調整步伐要再快一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳金鋒認為，「耐性很重要，沒有好的球，攻擊也沒有用，但投手也沒有說一定要保送，後半段比較有可能比較閃，但前半段比較不會，目前棒次就是第3棒或是第4棒。」

至於應該排誰在後面保護張育成，陳金鋒坦言，「沒有誰比較適合，就是看左投或是右投，投手也是有跟他對決，除非是球數比較落後，比較有可能閃一點。」

當年陳金鋒以強打之姿返台，如今張育成也是相同情形，陳金鋒回想，「當年一開始我也是會比較急，回來想要有成績，大家都會看，慢慢瞭解什麼時候可以攻擊，因為比賽會一直變化，過程中要自己面對，希望張育成能越來越好，不是一個人可以掌控局面，還是有團隊。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 中職富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鋒總支持二軍改打晚上　時間比照一軍最好

鋒總支持二軍改打晚上　時間比照一軍最好

樂天桃猿客家趴　主題日球衣蘊含客家文化

樂天桃猿客家趴　主題日球衣蘊含客家文化

林昱珉7局無失分奪勝　搭檔林家正敲雙安

林昱珉7局無失分奪勝　搭檔林家正敲雙安

大谷翔平獲敬遠保送　道奇4比1擊敗海盜

大谷翔平獲敬遠保送　道奇4比1擊敗海盜

統一獅拉尾盤氣走樂天　達陣隊史1900勝

統一獅拉尾盤氣走樂天　達陣隊史1900勝

連6場熄火「太保守」　張育成：心態要改變

連6場熄火「太保守」　張育成：心態要改變

快訊／新莊雨勢不斷　味全、富邦之戰保留10月5日續戰

快訊／新莊雨勢不斷　味全、富邦之戰保留10月5日續戰

控管徐若熙投球局數　葉總心中已有數字

控管徐若熙投球局數　葉總心中已有數字

羅戈回歸誰下二軍？　郭勇志坦言不好選

羅戈回歸誰下二軍？　郭勇志坦言不好選

羅戈準備重返先發輪值　江少慶最快下周上一軍

羅戈準備重返先發輪值　江少慶最快下周上一軍

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

熱門新聞

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友　小戴曾驚呼：她不愧是靠手吃飯

國旗歌播一半！林郁婷忍不住掩面哭出來　眾人跟著哭爆：想抱抱她

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

快訊／奪金感謝J.K.羅琳！　曾自強：她讓世界看見我們的林郁婷

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

2林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

3國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

4土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

5感謝J.K.羅琳　曾自強：讓世界看見林郁婷

最新新聞

1江承諺感冒奪勝洪總讚平穩

2謝謝黃筱雯！林郁婷教練感動「淘汰後留巴黎陪練」

3江承諺優質先發　台鋼雙轟險勝兄弟

4奪金太興奮　總教練心臟驟停CPR搶救

5夏天太熱換打晚上　葉總：有人性

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

形容洪總像麵包超人帥氣又可愛　安芝儇七夕送上創意禮物

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

現身解答女友戒指是「定情物」　王齊麟高EQ護愛：高調的是我

林昀儒、陳思羽返國　大批球迷瘋狂接機！

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366