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統一獅8局拉尾盤　5比3逆轉氣走樂天

▲▼中職潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）
▲潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅10日在花蓮球場交手樂天桃猿，雙方皆由洋投先發，統一勝騎士（Mario Sanchez）對決樂天左投魔神樂（Marcelo Martinez），本場樂天第7局林泓育掃出2分砲超前比數，不料第8局統一攻回3分，終場5比3逆轉氣走樂天。

樂天第3局先馳得點，林立、廖健富、林泓育串連安打，先打下1分，統一第4局潘傑楷掃出右外野陽春全壘打，幫助球隊扳平比數。

第5局統一攻勢再起，陳重廷擊出右外野三壘安打，邱智呈獲得四壞球，陳傑憲擊出右外野高飛犧牲打，帶有1分打點，樂天第7局有所回應，林立遭到觸身球，林泓育掃出左外野2分打點全壘打。

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統一第8局展開反攻，胡金龍擊出右外野二壘安打，蘇智傑擊出中外野安打，先送回1分，並且靠著趁傳上到二壘，潘傑楷補上中外野安打，有1分打點，陳重羽觸擊犧牲短打推進潘傑楷上到二壘，陳重廷敲出中外野安打，又打回1分，幫助球隊2分差勝出。

勝騎士先發5局，用了97球，68個好球，被擊出8支安打，投出6次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗，陳韻文後援1局無失分，拿到本季第2勝。

魔神樂先發6.1局，用了93球，59個好球，被擊出5支安打，包括1支全壘打，投出2次三振，3次四壞球，失掉2分自責分，同樣無關勝敗，陳冠宇後援1局丟掉3分自責分，承擔本季第2敗。

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關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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