哈瑪星認證巨蛋球衣「最好」　預告鳥松先發不太投保送



▲哈瑪星。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹9日7比2擊敗中信兄弟，台鋼洋投哈瑪星（Nick Margevicius）送出優質先發，同時台鋼終於拿到穿上大巨蛋特別球衣首勝，賽後哈瑪星提到，「大巨蛋版球衣是球隊最好看的。」

今天哈瑪星先發6.2局，用了101球，74個好球，被擊出6支安打，投出3次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第5勝，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，哈瑪星表示，「拿下勝利都是很開心，大巨蛋球衣是球隊所有球衣最好看的，能對第一名拿下勝利，是非常好的事。」

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哈瑪星表示，「今天在比賽一開始對於每個球種都掌控蠻好的，對方一直把球打出界外，才會用比較多球。」

最近5場投出優質先發，哈瑪星坦言，「上半季尾聲表現不是那麼理想，有做一些調整，包括適應天氣與球風，第一次遇到不同球隊，想辦法去瞭解，球隊也需要克服問題，才慢慢累積最近的好表現。」

明天是好朋友鳥松（Ljay Newsome）初登板，哈瑪星表示，「我們認識蠻多年，差不多同時進行手術，他是一個蠻好的投手，有傳授他中職是什麼球風，中信兄弟有什麼特色，他不太會投保送，會積極攻擊好球帶。」

此外，今天吳念庭單場貢獻3分打點，吳念庭表示，「進入8月打擊狀況還不錯，首轟也出現，比較放鬆一點，大家比較期待長打，會比較著急，一點一點去調整。」

吳念庭表示，「艾士特（Eric Stout）的滑球比我想像犀利，第一次對戰比較陌生，第一個打席三振後，第二次是得點圈的機會，就有把握住。」