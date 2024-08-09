張肇元跑一壘改判妨礙　洪總感嘆「失去棒球味道」



▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹9日7比2打敗中信兄弟，針對第7局張肇元跑壘造成妨礙守備，賽後台鋼總教練洪一中感嘆，「失去棒球原來的味道。」

今天第7局台鋼張肇元跑一壘，經過輔助判決，改判為防礙守備，洪一中上前抗議，但沒有改變結果，比賽結束後洪一中表示，「中華職棒打了30幾年，第一次覺得中華職棒裁判沒有作為，把很多東西交給裡面，不用4個裁判，只要2個裁判就好，反正判決都交給裡面，太多項目都是裡面在判決。」

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有關於第7局的狀況，洪一中表示，「裁判是說張肇元一腳踩在線裡面，當然總教練會議有說，我想全世界只有台灣這樣，因為棒球不像女壘，壘包是有延長的，大家衝刺到最後，一定會去看壘包，球是從三壘傳往一壘，裁判這樣判我們也沒話說，我們沒有著力點，總教練會議確實有講過，但是很多東西，有爭議都交給小房間，這樣裁判就不用作為，裁判有點不想惹麻煩，功能只剩下判好壞球。」

另外，洪一中提到，「先前富邦有一顆觸身球的判決，讓人家無法理解，不是說裁判不好，但是不用作為，都交給小房間，可能總教練會議要再來談，失去棒球原來的味道，判的有點離譜，可能需要修正一下，很多東西應該交給裁判。」

此外，洪一中表示，「今天是球隊穿大巨蛋球衣第一次贏球，希望從此以後一路順下去。」