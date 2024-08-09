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初登大巨蛋　鄭凱文談土投搶回先發名額

▲中信兄弟投手鄭凱文。（圖／中信兄弟提供）
▲鄭凱文。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟36歲投手鄭凱文開季由於受傷，本周日將是本季一軍初登板，面對台鋼雄鷹，鄭凱文表示，「投多少算多少。」

鄭凱文4月5日在二軍先發，先發3局丟4分，比賽過程中被球打到腳，後來休息一段時間，6月20日在二軍開始出賽，8月3日面對統一7-ELEVEn獅二軍，先發7局失掉2分自責分。

談到目前身體狀況，鄭凱文表示，「傷勢到快6月底才好，打到右腳的脛骨，今年因為受傷，等於是重新再來，變成延長春訓的感覺，讓教練知道我準備好了，有比賽感覺。」

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前一場8月3日在二軍先發，鄭凱文表示，「慢慢越來越好，周日先發不會要求投得多好，把自己準備好幫助球隊，因為一軍與二軍比賽時間不同，很久沒在晚上比賽，也不知道狀況會怎麼樣。」

屆時是第一次在台北大巨蛋出賽，鄭凱文表示，「不要想太多，在二軍這麼熱的天氣都可以出賽，在大巨蛋比較舒適，把投球投好比較重要，投多少算多少，教練有說累了就休息。」

鄭凱文表透露，「以前在日本職棒去過好幾個巨蛋球場，感覺台北大巨蛋有點像是廣島球場，休息室比較低。」

此外，目前球隊採取3先發洋投策略，鄭凱文表示，「洋將一定是比我們好，教練喜歡用洋將去取勝，洋將佔了3個先發名額，如何把先發名額變成本土投手，這是我們要努力的，不要說洋將比我們好，就覺得理所當然，先發名額一定是給洋投，想辦法3個名額搶回來，讓教練知道本土投手是有先發能力。」

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關鍵字： 中職中信兄弟

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