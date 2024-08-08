張志豪首局首打席首球開轟、岳政華猛打　兄弟擊退味全

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟8日在天母球場碰頭味全龍，雙方皆由洋投掛帥先發，中信左投克迪（Kirk McCarty）對決味全鋼龍（Drew Gagnon），本場鋼龍表現不理想，單場丟8分追平個人最多，同時中信張志豪首局首打席首球開轟、岳政華3安2打點，終場9比5擊退味全。

中信第1局率先得分，開路先鋒張志豪鎖定第一球轟出陽春砲，岳政華、許基宏串連安打，再打下1分。

2局上中信持續搶攻，高宇杰擊出游擊滾地球藉由傳球失誤上壘，岳東華、張志豪獲得四壞球，岳政華補上右外野安打，帶有2分打點，後面鋼龍發生暴投，奉送對手1分，陳子豪擊出左外野高飛犧牲打，有1分打點，味全2局下打破鴨蛋，拿莫．伊漾擊出左外野安打，劉俊緯敲出右外野二壘安打，有1分打點。

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味全第4局拿莫．伊漾掃出左外野陽春全壘打，中信第5、6局再添3分，雖然味全蔣少宏6局下半掃出陽春砲，第9局味全又拿回2分，不過最後仍以4分差落敗。

克迪先發5.2局，用了99球，67個好球，被擊出7支安打，包括2發全壘打，投出6次三振，2次四壞球，失掉3分自責分，拿到本季第3勝。

鋼龍先發5局，用了95球，62個好球，被敲出9支安打，包括1支全壘打，投出4次三振，2次四壞球，失8分，6分自責分，追平來台單場最多失分，承擔本季第5敗。



▲岳政華。（圖／中信兄弟提供）