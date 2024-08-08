龜山國小4度前進威廉波特　挑戰隊史最佳成績



▲LLB少棒世界賽龜山國小前進威廉波特。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者陳立勳／綜合報導

代表台灣前往美國威廉波特（Williamsport, PA）參加世界少棒聯盟（LLB）少棒組（Little League）世界賽的桃園市龜山國小，今日上午搭機前往美國。

台灣自2003年重返威廉波特後，龜山國小第4次前往美國參加世界賽，為國內最多，本次龜山將目標挑戰冠軍希望能創下隊史參賽最佳成績。首場賽事將面對加拿大，預計台北時間8月15日上午5點開打，MOD愛爾達體育四台及Getwin Sport Twitch頻道將全程LIVE中文轉播龜山小將所有賽事，讓大家可以即時在電視機及網路上前為小選手加油。

龜山國小在今年3月份由台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦的中華電信謝國城盃少棒獲得冠軍，再次獲得代表台灣參加亞太資格賽，在7月初韓國的亞太資格賽中，雖然預賽輸給韓國，但在重要的冠軍戰中，將士用命最終以2比1擊敗韓國隊，順利取得前進世界賽的資格，本次第四度參加世界賽，隊史最佳於2009年拿下亞軍，去年雖然只獲得季軍，但是其在球場上的表現，經過參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，榮獲以洛許（Jack Losch）為名的團隊運動精神獎，為台灣球隊首次獲獎。本次參賽希望能夠挑戰隊史最佳紀錄，將冠軍帶回台灣。

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世界少棒聯盟少棒組世界賽將於台北時間8月15日開打，首戰將面對加拿大，籤表同分區還有澳洲、古巴、歐洲代表，冠軍戰將預計台北時間8月26日上午3點舉行。