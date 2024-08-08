運動雲

>

龜山國小4度前進威廉波特　挑戰隊史最佳成績

▲LLB少棒世界賽龜山國小前進威廉波特。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）
▲LLB少棒世界賽龜山國小前進威廉波特。（圖／台灣世界少棒聯盟提供） 

記者陳立勳／綜合報導

代表台灣前往美國威廉波特（Williamsport, PA）參加世界少棒聯盟（LLB）少棒組（Little League）世界賽的桃園市龜山國小，今日上午搭機前往美國。

台灣自2003年重返威廉波特後，龜山國小第4次前往美國參加世界賽，為國內最多，本次龜山將目標挑戰冠軍希望能創下隊史參賽最佳成績。首場賽事將面對加拿大，預計台北時間8月15日上午5點開打，MOD愛爾達體育四台及Getwin Sport Twitch頻道將全程LIVE中文轉播龜山小將所有賽事，讓大家可以即時在電視機及網路上前為小選手加油。

龜山國小在今年3月份由台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦的中華電信謝國城盃少棒獲得冠軍，再次獲得代表台灣參加亞太資格賽，在7月初韓國的亞太資格賽中，雖然預賽輸給韓國，但在重要的冠軍戰中，將士用命最終以2比1擊敗韓國隊，順利取得前進世界賽的資格，本次第四度參加世界賽，隊史最佳於2009年拿下亞軍，去年雖然只獲得季軍，但是其在球場上的表現，經過參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，榮獲以洛許（Jack Losch）為名的團隊運動精神獎，為台灣球隊首次獲獎。本次參賽希望能夠挑戰隊史最佳紀錄，將冠軍帶回台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界少棒聯盟少棒組世界賽將於台北時間8月15日開打，首戰將面對加拿大，籤表同分區還有澳洲、古巴、歐洲代表，冠軍戰將預計台北時間8月26日上午3點舉行。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

富邦2比0完封統一中止5連敗　廖健富猛打助樂天勝台鋼

富邦2比0完封統一中止5連敗　廖健富猛打助樂天勝台鋼

徐若熙飆11K「非常頂尖」　葉總談拿莫守游擊：不困難

徐若熙飆11K「非常頂尖」　葉總談拿莫守游擊：不困難

徐若熙穿長襪「拐氣」　刷新隊史最年輕200K很開心

徐若熙穿長襪「拐氣」　刷新隊史最年輕200K很開心

張祐銘致勝二壘打、徐若熙飆11K　味全5比1斷兄弟3連勝

張祐銘致勝二壘打、徐若熙飆11K　味全5比1斷兄弟3連勝

亞太成棒球場改人工草皮　台南市體育局提出兩大理由

亞太成棒球場改人工草皮　台南市體育局提出兩大理由

味全龍主力禁賽利空　拿莫．伊漾：想盡辦法發揮

味全龍主力禁賽利空　拿莫．伊漾：想盡辦法發揮

大聯盟打球不能玩運彩　王建民談美國開課提醒

大聯盟打球不能玩運彩　王建民談美國開課提醒

德保拉一年內遇到兩次家人離世　王建民擔憂心理狀態

德保拉一年內遇到兩次家人離世　王建民擔憂心理狀態

「不該做的事不要做」　平野談德州撲克：避免灰色地帶

「不該做的事不要做」　平野談德州撲克：避免灰色地帶

郭天信、張政禹缺陣　拿莫．伊漾頂上游擊防區

郭天信、張政禹缺陣　拿莫．伊漾頂上游擊防區

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

熱門新聞

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

2林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

3林郁婷11日金牌戰對手出爐！

4中職球員涉爭議場所遭懲處　台灣德州撲克協會聲明

5王齊麟「愛相隨」陪女友上班！

最新新聞

1輸給林郁婷卻手比「X」　土耳其女將拒回應

2唐嘉鴻奪銅凱旋！與正妹妻機場合照放閃

3林郁婷被對手比X　外國網看不下去

4中國水上芭蕾8女孩合力奪隊史首枚奧運金牌 成軍41年圓夢

5唐嘉鴻貓跳再進化！準備讓世界炸鍋

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

#王齊麟 回國見女友 #十元 甜蜜放閃❤霸氣牽手一起走

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟回國與女友甜蜜互動　一技摸頭殺差點閃瞎全場XD

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望 羅嘉翎明過磅一次定生死！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366