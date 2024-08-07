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「不該做的事不要做」　平野談德州撲克：避免灰色地帶

▲兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍近期主力外野手郭天信與主戰游擊手參與德州撲克活動，遭到聯盟禁賽與罰款，中信兄弟日籍總教練平野惠一提到自己的看法。

最近味全包括曾傳昇因涉入德州撲克遭到起訴，後來被球隊開除，郭天信與張政禹也因為承認參與，被球隊和聯盟禁賽，平野惠一表示，「按照聯盟規則，不該做的事情就不要做，這次事件讓球員因此而開除，或是下二軍無法比賽，觀眾進場沒辦法看到他們的表現，這是最可惜的部分。」

平野惠一表示，「畢竟是別隊事務，對我來說重要的是把自己球隊管理好，這是我們的責任，隊上一直重複在講，不只是德州撲克，很多東西都有提醒，知道台灣以前有假球案的例子，即使玩手機的手遊，也可能會跟賭博有關係，還有違法的場所，社群軟體也要注意，都有定期跟選手宣導，有可能一個人的行動，影響到全隊，甚至影響到整個聯盟。」

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談到職棒球員的任務，平野惠一表示，「畢竟職棒球員是小朋友的榜樣，背負著任務與責任，一定要避免灰色地帶的事情與場所，有些球員對於地方可能不知道是不對的，踏進去可能無心的，管理者們包括教練，都要事前先講好。」

此外，平野惠一透露，「在日本職棒通常都是從細微小地方去宣導，完全禁止賭博相關行為，包括隊內打賭喝飲料都不行，基本上柏青哥也不行，即使離開球隊，也都背負著球隊的名字。」

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關鍵字： 中職中信兄弟

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