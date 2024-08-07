大谷翔平4打數掛蛋　道奇2比6不敵費城人中斷3連勝



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上費城費城人隊，本場大谷翔平4打數沒有發揮，終場道奇2比6不敵費城人，中斷3連勝。

今天大谷翔平擔任指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出二壘滾地球刺殺，第3局第2打席擊出左外野飛球被接殺，第5局第3打席擊出二壘平飛球被接殺，第7局第4打席擊出右外野飛球被接殺，總計4打數沒有安打，打擊率降到0.306。

此役費城人隊第5局舒瓦柏（Kyle Schwarber）把握得點圈敲出適時安打，先打下1分，6局上費城人隊用3支安打換回3分，擴大領先優勢，6局下道奇隊打破鴨蛋追回1分，第8局赫南德茲（Teoscar Hernandez）掃出中外野陽春全壘打，幫助道奇隊拉近比數，但9局費城人隊索沙（Edmundo Sosa）、舒瓦柏連續轟出陽春砲，最後4分差獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

費城人隊左投桑切斯（Cristopher Sanchez）先發6局用了89球，59個好球，被擊出5支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第8勝。

道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）先發4.2局，用了81球，55個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，失掉1分自責分，承擔本季第2敗。