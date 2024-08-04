「有競爭是好事」　蘇智傑：所有位置都不是永遠



▲蘇智傑。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅外野手蘇智傑今年季前開刀，5月才回到一軍，由於球隊外野人才濟濟，歸隊後並沒有場場先發，蘇智傑表示，「有競爭是好事。」

蘇智傑今年季前進行右手肘骨刺手術，直到5月25日回到一軍出賽，6月25日在球隊上半季封王戰繳出單場4安表現，獲選單場最有價值球員，6月26日降下二軍，7月27日蘇智傑回到一軍，總計出賽5場，有3場先發，累積12打數敲出4支安打，貢獻5分打點。

今年蘇智傑傷癒歸隊後，並不是天天先發，蘇智傑表示，「一樣把自己準備好，不管有沒有先發，主要是心態，沒有先發就是在後面準備好，先想好後面可能會對到的投手，同時幫隊友加油，今年因為受傷比較晚上一軍，有些投手以前沒有對過，也會問一下隊友打過的心得，要注意什麼。」

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先前蘇智傑剛回一軍打擊表現不算理想，近期打擊率回升到0.303，蘇智傑坦言，「沒有太在意打擊率，在意的是過程有沒有做好，自己覺得狀態有越來越好，之前一開始不熟悉，包括場上的節奏與投手，有點生疏感，一開始想說還沒有太多表現，現在就沒有想這麼多，如果太在意數字，反而會陷進去。」

球隊外野人選眾多，蘇智傑認為，「有競爭是好事，就是想辦法打好，比賽很現實，上去就要有表現，所有守備位置，都不會是永遠的。」