呂彥青收尾「沒有違和感」　兄弟教頭佩服江坤宇守備

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟2日6比5險勝富邦悍將，中止2連敗，今天改由呂彥青把守最後一局，順利守住勝果，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「沒有違和感。」

前兩場因為牛棚砸鍋輸球，今天7局上被對手逆轉，但7局下靠著陳子豪轟出2分砲，再度超前比數，最後順利贏球，平野惠一表示，「真的感受到要贏下一場比賽，真的很困難，對方有很多好的打者，都很確實掌握，我們也不能輕易被掌握到，今天在失2分之後，下個半局把2分追回來，野手做得非常好。」

平野惠一表示，「今天陳子豪從二軍上來，馬上就有貢獻，很感謝陳子豪，還有二軍幫他調整的教練。」

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今天改由呂彥青投9局，用11球解決最後3名打者，平野惠一認為，「沒有好奇怪的感覺，沒有違和感，呂彥青表現非常好。」

球隊在大巨蛋戰績格外出色，平野惠一表示，「不管在什麼場地，都是全力搶勝，沒有特別想說巨蛋打得比較好，有太多東西要思考，今天很開心是蔡齊哲做得很好，就是要有這樣的競爭，在被打之後，沒有時間垂頭喪氣，隊內如果競爭力夠，大家就更有危機感，也會繃緊神經。」

此外，游擊手江坤宇本場有不少美技守備，平野惠一坦言，「很多不好處理的球，他都有處理起來，跟第一局的飛撲比起來，他每天都能維持安定感，不好處理的球，都能處理起來，今天許基宏守三壘也守得很好，可以讓王威晨休息一下。」



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）