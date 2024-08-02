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徐基麟已投Live BP　盧孟揚續留先發輪值

▲中信兄弟投手徐基麟。（圖／記者林敬旻攝）
▲徐基麟。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟投手徐基麟先前由於身體疲勞下二軍，有關於投手群傷兵復健進度，中信兄弟投手教練王建民說明狀況。

徐基麟本季開季卡進先發輪值，開季連3場都拿到勝投，總計先發5場，戰績4勝1敗，防禦率2.57，但5月中因身體累積疲勞下二軍至今。

談到徐基麟狀況，王建民表示，「徐基麟目前有投過兩次實戰打擊練習（Live BP），至於右肩有傷的吳哲源，目前沒有太多進度。」

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鄭凱文4月5日在二軍先發，先發3局丟4分，比賽過程中被球打到腳，6月20日在二軍恢復出賽，已經投過4場，最近一場7月16日面對富邦悍將二軍，先發5局失掉2分自責分，順利拿到勝投。

王建民表示，「鄭凱文狀況都沒有問題，如果一軍需要先發或是牛棚投手，都是很好的選擇。」

盧孟揚本周先發5.1局，失掉1分自責分，王建民表示，「德保拉（Jose De Paula）下周才會回來，還不會馬上在一軍出賽，現階段5位先發輪值除了克迪（Kirk McCarty）、猛登（Daniel Mengden）、艾士特（Eric Stout），盧孟揚前一場先發，內容是不錯，下禮拜會繼續先發，另外一個本土先發則是余謙。」

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關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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