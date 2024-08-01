爸爸獲選師鐸獎「與有榮焉」　林哲瑄感恩相挺棒球路



▲林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

教育部師鐸獎近期評選結果揭曉，富邦悍將外野手林哲瑄父親林漢森獲獎，林哲瑄表示，「真的與有榮焉。」

服務於台南市金城國中田徑隊，2014年林漢森被體育署評選為103年度運動教練獎，擔任田徑教練超過30年，今年又獲選教育部師鐸獎。

談到爸爸獲得師鐸獎肯定，林哲瑄表示，「有跟爸爸說恭喜，得獎真的蠻不容易，他在學校跟學生們感情都蠻不錯，很喜歡教導學生，前幾年有說想要退休，但我想即使退休了，他還是會去學校，也是閒不下來，真的很有熱忱，能得獎我們也是與有榮焉。」

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林哲瑄透露，「以前在學生時期曾是爸爸的學生，知道他跟學生的相處都很融洽，即使畢業還是會回來學校找他，都很關心學生。」

至於私底下的爸爸，林哲瑄透露，「其實跟爸爸聊天很輕鬆，比較沒有距離，在家裡算是慈父，在學校也是差不多，爸爸雖然是是田徑選手，但很喜歡棒球，一路以來很支持我打棒球，記得國小有一陣子媽媽禁止打棒球，但我很想打，後來是爸爸說服媽媽，才讓我繼續打球。」

下禮拜就是父親節，林哲瑄坦言，「因為長年在外地比賽，但是找時間一定要慶祝一下，希望爸爸身體健康，繼續培養更多年輕選手。」