大谷翔平選保送　道奇打線熄火1比8不敵教士



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上聖地牙哥教士隊，本場大谷翔平3打數沒有發揮，只有選到1次四壞球，道奇隊打線受到壓制，全場僅有3支安打，終場1比8不敵教士隊。

今天大谷翔平擔任指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出二壘滾地球刺殺，第3局第2打席選到四壞球，第5局第3打席擊出二壘滾地球刺殺，第8局第4打席擊出二壘滾地球刺殺。

總計大谷翔平3打數沒有安打，選到1次四壞球，打擊率0.309。

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此役教士隊第2局用3支安打攻下4分，道奇隊第3局拉克斯（Gavin Lux）敲出二壘打，幫助球隊打破鴨蛋，但教士隊第4局追加3分，包括坎普薩諾（Luis Campusano）轟出陽春砲，第7局教士多添1分保險，最後7分差勝出。

教士隊投手賽斯（Dylan Cease）先發5.2局，用了101球，59個好球，被擊出3支安打，投出6次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，拿下本季第11勝。

道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）先發3.2局，用了83球，55個好球，被擊出6支安打，包括1支全壘打，1次四壞球，失7分，3分自責分，吞下本季首敗。