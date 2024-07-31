樂天周五全隊搭巴士到花蓮　制服組提前出發



▲樂天。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿明天將在新莊球場交手富邦悍將，隔天要前往花蓮球場對決味全龍，但由於近期受到颱風影響，交通成為一大考驗，樂天桃猿副領隊沈鈺傑說明目前規劃。

受到日前的凱米颱風影響，目前東部幹線火車停駛，樂天這兩天在新莊球場與富邦悍2連戰，周五將在花蓮與味全龍打3連戰，樂天日籍總教練古久保健二提出疑問為什麼去花蓮沒有安排移動日？

有關於球隊目前規劃，沈鈺傑表示，「目前安排球隊本周五早上8點搭乘大巴，從桃園出發，會走北迴路線，因為蘇花公路有設制管制站，每天有限制開放時段，所以決定早一點出發。」

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沈鈺傑透露，「原本有考慮高鐵轉台鐵，或是搭飛機，但飛機班次不是太早或是太晚，一次這麼多人要搭，座位也不好訂，目前台鐵還沒有通車，台鐵預計要到8月3日才會通車，因此去程搭大巴，回程則是搭火車，主要還是考量選手安全，因為風災也是近期發生的事情，也算是比較突然，球隊只能緊急應變，選手與教練們會比較辛苦一點。」

此外，沈鈺傑坦言，「現階段不太瞭解當地路況，因此明天制服組會先搭乘小巴前往花蓮，先試走一次相同路線，這次比賽照常進行，未來如果遇到天災等類似狀況，考量選手安全性，或許聯盟可以討論一下有沒有其他替代方案。」