卡森斯狂砍30分沒注意　庫克超愛喝珍奶



▲卡森斯。（圖／台北野馬隊提供）

記者陳立勳／台北報導

TAT亞洲巡迴賽台北站賽事28日進行第二天賽程，NBA三大球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）同場出賽，卡森斯單場強攻30分，終場台北野馬隊129比101大勝東海海盜隊，收下2連勝，卡森斯表示，「大家都打得很有信心。」

此役卡森斯拿下30分、6籃板、4助攻，卡森斯表示，「今天我是隊上表現比較好的球員，大家都打得很有信心，也非常流暢，兩隊今天節奏都很快，打起來很舒服，最重要是球迷今天都很融入球賽當中，希望給球迷很好的回憶，今天裁判尺度也很好。」

卡森斯坦言，「沒有特別注意到第三節得到那麼多分數，很自然照著節奏去打，比賽就是這樣，來到這麼遠的地方，昨天第一場難免比較生疏，隨著時間會表現越來越好，按照這個節奏，球隊會越來越好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天球隊休兵，卡森斯表示，「因為還有時差，明天會睡晚一點，還是希望能夠早起，去嘗試一些新的東西，因為上次來台灣沒有太多時間，趁這次放假可以出去走走。」

另外，庫克本場也獲得14分，4助攻以及4籃板。庫克表示，「今天比賽一開始就很流暢，跟昨天完全不一樣，很快找到自己的節奏，隊友們都幫我擋人，打得很自在，表現非常好，很開心拿到勝利。」

庫克透露，「非常喜歡台灣，這兩場打完，除了場上時刻，也很享受場外時光，球迷非常熱情，不管是賽前簽名會或是在場外等待，甚至有球迷到飯店外面等，球迷很友善，不會有攻擊性，這幾天在台灣非常開心，不希望比賽結束。」

在台灣感受到球迷滿滿熱情，庫克表示，「今天比賽中場休息拿出手機，有100到200則提醒在手機裡面，只要有拍照，大概30秒就會有人標記，手機一直響，現在還有點時差，這幾天晚上滑手機看這些訊息很開心。」

此外，明天球隊休息日，庫克表示，「放假想去逛逛台北，找些好吃的東西，體驗一下台北的生活，吃東西不設限，有名的食物都想試試看，只要霍華德說可以，我就會試試看，特別愛珍珠奶茶，這幾天已經喝了3、4杯，希望可以多喝1、2杯。」