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愛台灣抱病出賽　魔獸暴瘦6.8公斤堅持要上

▲TAT臺灣野馬霍華德出賽。（圖／記者林敬旻攝）
▲霍華德。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／台北報導

TAT亞洲巡迴賽台北站賽事今天正式開打，NBA三大球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）同場出賽，霍華德單場攻下18分，終場台北野馬隊96比83打敗香港黑龍隊，賽後霍華德表示，「在台灣比賽是非常開心的事情。」

本場霍華德13投中6，搶下8個籃板，有1次助攻與1次抄截，攻下18分，卡森斯攻得12分，外帶9個籃板，庫克則是拿到19分，6助攻以及2抄截。

有關於今天表現，霍華德表示，「隔了一陣子回台灣比賽，很開心，非常喜歡台灣球迷，前陣子生病，遇到腸胃型感冒與食物中毒，一周就瘦了6.8公斤，但還是不想錯過台灣站比賽。」

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霍華德表示，「今天一開始不是那麼理想，有慢慢進入狀況，在台灣比賽是非常開心的事情，非常棒的感覺，能跟卡森斯與庫克一起奮戰，在台灣一起比賽，是非常奇妙的感覺，不管是隊友或是對手，都有展現出尊重，這種感覺非常棒，是很棒的經驗。」

此外，霍華德表示，「跟卡森斯當隊友的感覺非常好，他是很有天份的球員，他有很大的熱情，很想要贏球，所以有時候場上反應比較大，會讓人誤解，但他是很好的爸爸，很好的球員，今天在場上有看到以前開心打球的感覺。」

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