運動雲

>

小龍女選出16位生力軍　9月登上大巨蛋舞台

▲2024年小龍女徵選會。（圖／味全龍隊提供）
▲2024年小龍女徵選會。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女今日舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」百人決選會，總計選出16人。

由「外援啦啦隊女神」李多慧、「人氣女神」林襄、「舞蹈總監」小蛙、琪琪、「味全龍行銷業務總監」程韋仁、「知名攝影師、小龍女經紀」莉奈、「時尚界權威」潘怡良老師組成評審團，徵選會主持人由芷霖、小螞蟻擔任，現役小龍女隊長小映、成員心璇、詩雅、賴可也到場為女孩加油打氣。

評比方式以網路票選人氣、個人社群經營、棒球知識、才藝舞蹈能力、舞台渲染力、口條應對及演藝美感做為評審標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林襄表示，「在有限的時間內，一口氣要看100位女孩，所以我比較在意的是現場渲染力，如何可以在短時間內就讓我記住，在球場上也是很重要的特質。」

評審潘怡良老師認為，「自信和眼神很重要，我比較在意這個。」莉奈則是以我比較注重徵選者和觀眾的互動性。李多慧則說，「我最重視參賽者的活力與表情。」

徵選會出現三位年紀分別為9歲、12歲、13歲參賽者，由小龍女隊長小映帶領之下步上徵選舞台，展現年輕一代的的活力熱誠與未來傳承。

小映說，「我們味全龍家庭客很多，全家人應援的畫面在球場常常看到；而啦啦隊應援其實是不分年紀的，但目前考量我們有平日球賽，需要許多大量時間要練舞，希望未成年小朋友都是專注在課業上，不過！她們各個都不是簡單的人物，未來在假日親子主題日時會特別邀請再和大家球場同歡。」

徵選會自開放報名起不到一個月時間，吸引近300位女孩熱情參與，第一階段審查選拔出100名女孩進入投票階段及決賽，短短7天內的投票階段，高達10萬人次上網為女孩投票打氣。

勝選者將成為小龍女練習生，接受為期至少2個月相關課程與訓練考核，參與小龍女啦啦隊多項任務，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。

百人決賽16位優勝者出爐名單，包括陳玉婷、莊懿暄、梨理、徐姵宸、李依靜、吳伊仙、柳昕妤、鄒美惠、邱怡瑄、桌立群、維尼、詹芷倩、劉芷瞳、各務禮美奈、鄭佩欣、掌沛妤。

▲2024年小龍女徵選會。（圖／味全龍隊提供）
▲2024年小龍女徵選會入選女孩。（圖／味全龍隊提供） 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 中職味全龍棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA球星簽名會　上百粉絲熱情參與

NBA球星簽名會　上百粉絲熱情參與

兄弟檔首度同場「很奇妙」　張政禹提醒弟弟：不要急

兄弟檔首度同場「很奇妙」　張政禹提醒弟弟：不要急

TAT台北站今天開打　5天門票預售破2萬張

TAT台北站今天開打　5天門票預售破2萬張

中信兄弟新洋投隨隊練習　譯名更改為「象騎士」

中信兄弟新洋投隨隊練習　譯名更改為「象騎士」

看好美國男籃奧運5連霸　魔獸點名各國強敵

看好美國男籃奧運5連霸　魔獸點名各國強敵

感受台灣球迷熱情　卡森斯打TAT：展現職業球員態度

感受台灣球迷熱情　卡森斯打TAT：展現職業球員態度

關心颱風帶來災情　魔獸：平安最重要

關心颱風帶來災情　魔獸：平安最重要

「贏球是第一要務」　魔獸喊話明年回來衛冕

「贏球是第一要務」　魔獸喊話明年回來衛冕

承諾帶「表弟」、庫克逛夜市　魔獸預告IG公布地點

承諾帶「表弟」、庫克逛夜市　魔獸預告IG公布地點

3大NBA球星合體　魔獸想把TAT帶到全世界

3大NBA球星合體　魔獸想把TAT帶到全世界

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

熱門新聞

「冰粽事件」後又用釣竿騷擾李雅英　悍將球團禁止入場

楊勇緯拚台灣巴黎奧運首金　16強淘汰賽對手確定了

快訊／柔道男神楊勇緯招牌三角固　巴黎奧運16強賽驚險過關

美媒評開幕式各國出場團服！大讚中華隊：將時尚帶到巴黎

搭船參加奧運開幕式頭髮都濕了　戴資穎：這輩子都忘不了

快訊／巴黎奧運第1金出爐！　中國10公尺空氣步槍混合團體摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷騷擾李雅英　悍將列為黑名單

2楊勇緯拚金牌16強淘汰賽對手確定了

3楊勇緯招牌三角固　巴黎奧運直闖8強

4美媒大讚中華隊團服：將時尚帶到巴黎

5搭船參加開幕式　戴資穎一輩子忘不了

最新新聞

1連六屆！中國再拿下女雙3公尺跳板跳水金牌

2悍將大巨蛋2萬1千名觀眾刷新隊史

3楊勇緯8強賽不敵哈薩克名將

4林真豪柔道拚8強失利　巴黎奧運止步

5小龍女選出16位　9月登上大巨蛋

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

「餵」巴黎中華健兒而戰　設膳食中繼站供營養料理

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

魔獸抵台高喊「終於回台了」　睽違2年在寶島球迷面前打球

奧運選手村國際區超齊全　家樂福、沙龍及超大專賣店

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366