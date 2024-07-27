小龍女選出16位生力軍　9月登上大巨蛋舞台



▲2024年小龍女徵選會。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女今日舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」百人決選會，總計選出16人。

由「外援啦啦隊女神」李多慧、「人氣女神」林襄、「舞蹈總監」小蛙、琪琪、「味全龍行銷業務總監」程韋仁、「知名攝影師、小龍女經紀」莉奈、「時尚界權威」潘怡良老師組成評審團，徵選會主持人由芷霖、小螞蟻擔任，現役小龍女隊長小映、成員心璇、詩雅、賴可也到場為女孩加油打氣。

評比方式以網路票選人氣、個人社群經營、棒球知識、才藝舞蹈能力、舞台渲染力、口條應對及演藝美感做為評審標準。

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林襄表示，「在有限的時間內，一口氣要看100位女孩，所以我比較在意的是現場渲染力，如何可以在短時間內就讓我記住，在球場上也是很重要的特質。」

評審潘怡良老師認為，「自信和眼神很重要，我比較在意這個。」莉奈則是以我比較注重徵選者和觀眾的互動性。李多慧則說，「我最重視參賽者的活力與表情。」

徵選會出現三位年紀分別為9歲、12歲、13歲參賽者，由小龍女隊長小映帶領之下步上徵選舞台，展現年輕一代的的活力熱誠與未來傳承。

小映說，「我們味全龍家庭客很多，全家人應援的畫面在球場常常看到；而啦啦隊應援其實是不分年紀的，但目前考量我們有平日球賽，需要許多大量時間要練舞，希望未成年小朋友都是專注在課業上，不過！她們各個都不是簡單的人物，未來在假日親子主題日時會特別邀請再和大家球場同歡。」

徵選會自開放報名起不到一個月時間，吸引近300位女孩熱情參與，第一階段審查選拔出100名女孩進入投票階段及決賽，短短7天內的投票階段，高達10萬人次上網為女孩投票打氣。

勝選者將成為小龍女練習生，接受為期至少2個月相關課程與訓練考核，參與小龍女啦啦隊多項任務，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。

百人決賽16位優勝者出爐名單，包括陳玉婷、莊懿暄、梨理、徐姵宸、李依靜、吳伊仙、柳昕妤、鄒美惠、邱怡瑄、桌立群、維尼、詹芷倩、劉芷瞳、各務禮美奈、鄭佩欣、掌沛妤。



▲2024年小龍女徵選會入選女孩。（圖／味全龍隊提供）