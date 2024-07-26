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「贏球是第一要務」　魔獸喊話明年回來衛冕

▲▼魔獸霍華德（Dwight Howard）出席TAT亞洲巡迴賽台北站球星抵台記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲霍華德。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

NBA三大球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）同場出戰TAT亞洲巡迴賽台北站，27日首戰對決香港黑龍，霍華德說出對於比賽的目標。

TAT亞洲巡迴賽台北站聚集台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士與菲律賓波拉火箭6支球隊，賽程預計從7月27日打到8月1日，在台北和平籃球館進行。

效力台北野馬，霍華德明天首戰將對上香港黑龍，談到這次比賽，霍華德表示，「最重要的就是贏，贏球是第一要務，展現對於籃球的熱愛。」

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霍華德表示，「希望明年球隊可以衛冕台北站冠軍，同時明年暑假還會有TAT的精彩比賽，今年來到台北，聯盟之後會尋求更多球隊與更強的內容，厲害的籃球員全世界都有，希望把有天賦的球員聚集在一起，這是聯盟的目標，透過台北站賽事，讓更多人看到，這不是最後一次來到台灣，未來有機會安排慈善公益相關活動。」

至於庫克表示，「 很高興來到台灣，希望打出很好的內容，對我來說最重要是贏球，我們曾經同隊過，知道彼此打法，有很好的默契，我不必擔心被霍華德和卡森斯蓋火鍋，希望大家來感受球賽的氣氛。」

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關鍵字： TAT亞洲巡迴賽魔獸霍華德卡森斯庫克NBA

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