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3大NBA球星合體　魔獸想把TAT帶到全世界

▲▼「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）(左起)、庫克（Quinn Cook）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）出席TAT亞洲巡迴賽台北站球星抵台記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲卡森斯、庫克、霍華德。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

NBA三大球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）同場出戰TAT亞洲巡迴賽台北站，今天舉辦賽前記者會，3人對於能夠穿上臺北野馬球衣聯手都感到相當興奮，迫不及待要在台灣球迷面前呈現精采賽事。

霍華德今天與前洛杉磯湖人「表弟」卡森斯以及庫克會合，今天下午一起現身出席賽前記者會，明天晚間8點代表台北野馬隊，交手香港黑熊隊，也是霍華德相隔2年後再度在台灣打球，同時首次3名NBA球星同台。

2024年TAT亞洲巡迴賽台北站聚集台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士與菲律賓波拉火箭6支球隊，賽程預計從7月27日打到8月1日，在台北和平籃球館登場。

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霍華德這次不僅以球員身分來台，同時還是球隊老閭與聯盟股東，表達很高興再回到台灣，很開心見到大家！同時持續推廣TAT與台北野馬隊，「我們希望能將TAT推廣至全世界，讓更多人看見這項比賽，我的第一站就來到對我意義非凡的台北，已經迫不及待要跟球迷們在球場相見了！」

卡森斯對台灣也不陌生，但能跟霍華德及庫克聯手，他也相當興奮地說，「希望球迷都能進場為我們加油，我們會盡力呈現出最精采比賽。」

庫克則在兩位老大哥的帶領下，準備好探索且發現台灣的美好，他表示，「聽說台灣有很多美食，球迷也相當熱情，我很期待在台灣度過這美好的幾天。」

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關鍵字： TAT亞洲巡迴賽魔獸霍華德卡森斯庫克NBA

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