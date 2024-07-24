台鋼不公布郭阜林交易金額　大讚統一獅建構戰力值得學



▲郭阜林。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹今天宣布交易來統一7-ELEVEn獅內野手郭阜林，有關於轉隊費等細節，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，「並不會公布詳細數字。」

台鋼雄鷹球團以現金轉隊費，透過交易向統一7-ELEVEN獅球團獲得郭阜林選手，台鋼雄鷹球團將依照中華職棒大聯盟規定報備新加盟選手郭阜林之交易轉隊程序。

有關於交易金額，劉東洋表示，「由於與獅隊有協議，並不會公布詳細數字，但基本上金額是根據2022年第一次擴編選秀的金額與自由球員轉隊費，加上郭阜林一軍資歷與成績條件，綜合評估出來的數字。」

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劉東洋透露，「郭阜林算是我們球隊第一次擴編就有興趣的選手，很符合戰力需求，先前通常談選秀交易，大多是因為人選沒辦法取得共識，是最後卡關的關鍵，這次也同樣有些關係，台鋼才打一軍第一年，球隊質和量，無法跟其他5隊比，如果要人換人，相對更加困難，所以最後選擇用現金交易。」

這兩年台鋼從獅隊換來施子謙與江承諺等人，劉東洋認為，「透過擴編選秀，在球隊表現活躍的選手蠻多，選手確實需要舞台，至於未來聯盟是不是要參考美國職棒規則五選秀等制度，值得大家討論。」

劉東洋表示，「包括郭阜林都是有實力的選手，但長期間待在二軍，獅隊今年上半季拿到冠軍，目前全年度也是第一，獅隊建構戰力與農場，確實做得非常好，值得我們新球隊學習，感謝獅隊給新球隊蠻大幫助，另外，記得2017年亞洲冠軍爭霸賽我和郭阜林是第一次合作，如今過了7年，現在又同一個球隊努力，蠻特別的緣份。」