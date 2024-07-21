意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了



▲王建民。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒35年明星賽今天進行第二戰，第9局王建民登板投球，但卻意外觸身球砸中陳金鋒，王建民坦言，「心裡想說完蛋了。」

今天明星賽9局上掀起最高潮，2人出局後，王建民登板投球，對決洪一中，洪總擊出二壘滾地球，藉由失誤上壘，陳金鋒上場打擊，王建民投出觸身球，引發板凳清空，最後兩隊大合照，後面彭政閔被球迷拱出來對決王建民，擊出左外野安打，

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意外對陳金鋒投出觸身球，被問到是不是故意的，王建民坦言，「怎麼敢，太久沒丟了，而且是封閉式投法，打到陳金鋒那一刻心裡想說完蛋了，真的不好意思，他沒有跟我說什麼，應該是覺得好玩。」

王建民表示，「對戰洪一中總教練也蠻緊張的，想說要丟進去給他打，真的太久沒丟了，因為有打者站上去，感覺不一樣。」

至於被彭政閔擊出左外野安打，王建民笑說，「不會很驚訝，他應該可以打得更遠。」

今天第9局臨時被叫上去投球，王建民表示，「完全沒有想到，想說9局快結束了，應該沒有我的事情，是曾豪駒總教練叫我上去，一開始洪總上來，曾總就叫我上去，如果洪總上去打擊，我一定要上去，要謝謝洪總，讓我在大巨蛋投球。」

第一次在台北大巨蛋投球，王建民表示，「感受是不錯，台灣第一個巨蛋，能在台灣巨蛋投球感覺蠻好的，有這個巨蛋，讓台灣比賽更加精彩，今年明星賽看起來比較不一樣，有蠻多橋段是不能預期，有蠻多驚喜。」