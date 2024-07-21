魔鷹全壘打奪冠「今天比昨天累」　評價洪總揮棒特色

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒明星賽全壘打大賽決賽今天登場，台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）以18轟奪冠，賽後魔鷹表示，「今天比昨天還累。」

昨天全壘打大賽預賽打了23轟，今天打了18轟奪冠，魔鷹表示，「今天比昨天還累，昨天林安可在我後面，今天林安可在我前面，知道至少要打16支才能拿到冠軍，心理上有點壓力。」

魔鷹表示，「知道林安可是很好的打者，也很有力量，對他期待很高，敲出21支也是有可能，我要盡力去追。」

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同時魔鷹透露，「第一次在這麼多人面前參加全壘打大賽，對手都是很強的對手，結果就是順其自然，至於明年要先確定能回來這邊，如果可以的話，應該會很好玩。」

前一次在中職明星賽拿到全壘打大賽冠軍的洋砲是2008年前統一7-ELEVEn獅布雷（Tilson Brito），布雷那一年奪得例行賽全壘打王， 魔鷹表示，「我不是預言家，目標就是勤奮練習，幫助球隊贏球，短打或是保送都可以，以球隊贏球優先，如果有全壘打也是很歡迎。」

此外，魔鷹坦言，「看到洪一中總教練前一個活動拿到冠軍，多少有點壓力，洪總揮棒簡潔有力，控制力也不錯，看得出來以前打擊很不錯。」



▲魔鷹。（圖／記者李毓康攝）