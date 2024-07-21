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大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上波士頓紅襪隊，此役大谷翔平敲出大聯盟生涯第800支安打，道奇隊第9局扳平比數，延長賽第11局史密斯（Will Smith）敲出再見安打，終場道奇隊7比6力克紅襪隊。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出一壘滾地球刺殺，第3局第2打席擊出三壘界外飛球被接殺，第6局第3打席擊出左外野二壘安打，生涯第800支安打出爐，第7局第4打席擊出三壘上方飛球被接殺，第9局第5打席獲得敬遠四壞球保送，第11局第6打席又被故意四壞球保送。

總計大谷翔平4打數敲出1支安打，有2次四壞球，替球隊跑回1分，打擊率0.315，連續6場敲安。

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本場道奇隊第2局先馳得點，拉克斯（Gavin Lux）敲出右外野陽春全壘打，第5局紅襪隊杜蘭（Jarren Duran）擊出右外野二壘安打，帶有2分打點。

第6局道奇隊重啟攻勢，大谷翔平擊出二壘打，弗里曼（Freddie Freeman）選到四壞球保送，賀南德茲（Teoscar Hernandez）擊出右外野安打，帶有1分打點，帕黑斯（Andy Pages）補上中外野高飛犧牲打，道奇隊再次要回領先。

紅襪隊第7局有所回應，杜蘭獲得四壞球保送，歐尼爾（Tyler O'Neill）轟出左外野2分打點全壘打，幫助球隊超前，但第9局道奇隊赫南德茲（Enrique Hernandez）掃出追平陽春砲，把比賽帶入延長賽突破僵局，不過10局上紅襪隊歐尼爾轟出2分彈，10局下道奇隊攻得2分再度追平，11局道奇隊史密斯擊出左外野再見安打，幫助球隊贏球。

關鍵字： MLB棒球

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