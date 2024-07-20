林安可明星賽連2年開轟　全壘打大賽擊敗魔鷹不敢想



▲林安可。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒明星賽20日中華隊3比2險勝中職明星隊，中止明星賽5連敗以及6連不勝，拿到歷史首勝，中華隊外野手林安可連續2年在明星賽開轟。

今天林安可在明星賽敲出一發2分砲，獲選單場最有價值球員，林安可表示，「明星賽跟例行賽氛圍不太一樣，打球的感覺是比較輕鬆的心態，要回饋球迷，有蠻多平常不會做的事情，這種氛圍蠻享受的。」

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這次代表中華隊出戰明星賽，林安可坦言，「感覺中華隊應該比較嚴肅一點點，因為我們可能是年底世界12強的陣容，要先習慣這種氛圍，專注去比賽，玩樂的部分交給明星隊。」

林安可表示，「上次我打中華隊也是輸，今天終於贏了，至少我們今天開頭是好的，賽前曾豪駒總教練有說，我們中華隊首勝就靠古林睿煬，其實大家都知道中華隊在明星賽是處於連敗中。」

此外，今天林安可在全壘打大賽預賽敲出15支，但台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）擊出23轟，林安可笑說，「原本想說怎麼會把我放在最後一個，如果我全壘打太少，這樣會很尷尬，餵球投手陳傑憲比我還想要贏，他餵球很謹慎，一直在指導我，明天決賽結果不敢想，就是順其自然。」