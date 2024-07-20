林安可2分砲助威　中華隊3比2險勝明星隊奪歷史首勝

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒明星賽20日登場，中職明星隊派出黃子鵬先發，對上中華隊古林睿煬，本場中華隊林安可轟出2分砲，終場3比2擊敗中職明星隊，中止明星賽5連敗以及6連不勝，拿到歷史首勝。

中華隊第1局率先得分，林立擊出中外野安打，陳傑憲敲出右外野二壘安打，吉力吉撈．鞏冠擊出左外野高飛犧牲打，有1分打點。

第3局中華隊重啟攻勢，陳傑憲擊出中外野安打，林安可掃出右外野2分打點全壘打，第9局明星隊張肇元擊出適時安打，幫助球隊打破鴨蛋，後面馬傑森擊出一壘滾地球刺殺，有1分打點，但結果仍以1分差落敗。

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古林睿煬先發2局，用了31球，24個好球，被擊出3支安打，投出2次三振，無失分，拿到比賽勝投，江國豪中繼2局無失分，林詔恩、陳冠偉、陳冠宇、曾峻岳分別接手1局無失分，吳俊偉後援0.2局失掉2分自責分，王志煊收尾0.1局無失分。

黃子鵬先發2局，用了26球，17個好球，被擊出3支安打，失掉1分自責分，承擔比賽敗投，呂彥青中繼1局丟掉2分自責分，猛登（Daniel Mengden）中繼2局無失分，魔神樂（Marcelo Martinez）中繼2局無失分，李振昌、富藍戈（Enderson Franco）各投1局無失分。



▲林安可。（圖／記者黃克翔攝）