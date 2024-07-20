運動雲

>

計時制全壘打大賽初體驗　魔鷹很累：跑了一場馬拉松

▲中職明星賽全壘打大賽魔鷹 。（圖／記者黃克翔攝）
▲魔鷹。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

中華職棒35年明星賽今天進行全壘打大賽預賽，台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）掃出23轟，以預賽第一闖進明天決賽，魔鷹笑說，「很累。」

全壘打大賽預賽敲出最多的23轟，魔鷹笑說，「很累，感覺像跑了一場馬拉松，但氣氛很棒，全場也都很High，原本想說打到12支或是14支，過程中很享受。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔鷹坦言，「現在說全壘打大賽贏了還太早，參加選手都是Power很強，像是陳俊秀或是林安可，也是都打15支，現在說我拿冠軍還太早，這是很好的對決。」

談到今天全壘打大賽準備，魔鷹透露，「有跟餵球的蕭任汶教練溝通好，希望明天也可以表現很棒，這是第一次參加計時制的全壘打大賽，真的是蠻累的，如果想要減肥或是瘦身，可以來打看看。」

魔鷹表示，「感覺很特別，很好玩，平常是對手的，今天變成隊友，共享同一個休息室，可以互相認識，很好玩，很感謝其他洋投支持，一開始手感沒有那麼好，有先喊個暫停很重要，需要調整一下節奏。」

陳俊秀與林安可今天都在全壘打大賽預賽打破外野大螢幕，魔鷹表示，「有注意到他們有打到大螢幕，其實張志豪也有打到，擔心中信兄弟要賠錢，他們都是很好的對手，能力都很棒，希望他們打出好成績。」

▲▼ 0720 中華職棒明星賽-全壘打賽-魔鷹。（圖／記者黃克翔攝）
▲魔鷹。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

魔鷹掃23轟、陳俊秀打破螢幕　全壘打大賽晉級名單出爐

魔鷹掃23轟、陳俊秀打破螢幕　全壘打大賽晉級名單出爐

月底出國觀察旅美好手　曾總看張育成：慢慢適應中職

月底出國觀察旅美好手　曾總看張育成：慢慢適應中職

明星賽交鋒「6洋投」不下戰術　曾總寄望古林、徐若熙

明星賽交鋒「6洋投」不下戰術　曾總寄望古林、徐若熙

潘威倫明星賽改明天登板　葉總安排周思齊開路有原因

潘威倫明星賽改明天登板　葉總安排周思齊開路有原因

前兄弟林逸翔找到新球隊　加入臺中台壽霸龍成棒

前兄弟林逸翔找到新球隊　加入臺中台壽霸龍成棒

「吳念庭條款！」　中職決議選秀球員下半季才能出賽

「吳念庭條款！」　中職決議選秀球員下半季才能出賽

亞洲青棒賽9月在台灣　賽程安排3場地開打

亞洲青棒賽9月在台灣　賽程安排3場地開打

中職明星賽首日先發　古林睿煬對黃子鵬、周思齊打1棒

中職明星賽首日先發　古林睿煬對黃子鵬、周思齊打1棒

澄清與「台鋼」無關　張奕透露手套訂製過程

澄清與「台鋼」無關　張奕透露手套訂製過程

富邦新洋投中文譯名公布　藍力報到「BLUE POWER」

富邦新洋投中文譯名公布　藍力報到「BLUE POWER」

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

前兄弟林逸翔找到新球隊　加入臺中台壽霸龍成棒

魔鷹掃23轟、陳俊秀打破螢幕　全壘打大賽晉級名單出爐

「吳念庭條款！」　中職決議選秀球員下半季才能出賽

陳俊秀轟爆大巨蛋螢幕賽前神速修復　看好魔鷹、安可爭冠

李多慧大巨蛋應援說：好涼很喜歡　籃籃預告史上最香60人開場舞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上最快國中生！　13歲林子婕跨欄奪金

2林逸翔新球隊　加入臺中台壽霸龍

3魔鷹狂掃23轟　全壘打大賽晉級

4吳念庭條款　選秀球員下半季出賽

5李多慧好涼　史上最香60人開場舞

最新新聞

1快訊／明星賽33688人！史上最多

2嘟嘟享受最後一次明星賽

3菲律賓慘電中華白　7連勝將與中華藍爭冠

4陳俊秀轟爆大螢幕讚小高餵球準

5二軍比賽時太熱　洪總替球員請命

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

大谷翔平牽老婆走紅毯　將「愛犬」繡進西裝內

明星賽勝投、開轟超神　大谷寫日本球員新紀錄

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366