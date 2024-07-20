計時制全壘打大賽初體驗　魔鷹很累：跑了一場馬拉松



▲魔鷹。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒35年明星賽今天進行全壘打大賽預賽，台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）掃出23轟，以預賽第一闖進明天決賽，魔鷹笑說，「很累。」

全壘打大賽預賽敲出最多的23轟，魔鷹笑說，「很累，感覺像跑了一場馬拉松，但氣氛很棒，全場也都很High，原本想說打到12支或是14支，過程中很享受。」

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魔鷹坦言，「現在說全壘打大賽贏了還太早，參加選手都是Power很強，像是陳俊秀或是林安可，也是都打15支，現在說我拿冠軍還太早，這是很好的對決。」

談到今天全壘打大賽準備，魔鷹透露，「有跟餵球的蕭任汶教練溝通好，希望明天也可以表現很棒，這是第一次參加計時制的全壘打大賽，真的是蠻累的，如果想要減肥或是瘦身，可以來打看看。」

魔鷹表示，「感覺很特別，很好玩，平常是對手的，今天變成隊友，共享同一個休息室，可以互相認識，很好玩，很感謝其他洋投支持，一開始手感沒有那麼好，有先喊個暫停很重要，需要調整一下節奏。」

陳俊秀與林安可今天都在全壘打大賽預賽打破外野大螢幕，魔鷹表示，「有注意到他們有打到大螢幕，其實張志豪也有打到，擔心中信兄弟要賠錢，他們都是很好的對手，能力都很棒，希望他們打出好成績。」



▲魔鷹。（圖／記者黃克翔攝）