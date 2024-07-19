中職明星賽首日先發　古林睿煬對黃子鵬、周思齊打1棒



▲2024年中華職棒明星賽先發名單。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／綜合報導

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽即將展開，在球迷朋友的熱烈支持下，明星賽兩日分別吸引3.1萬、2.9萬，合計有6萬人進場，進場人數確定創下紀錄，現場將販售剩餘票券！

今夏最熱鬧的大型棒球派對，彙集六隊球星組成兩支頂尖球隊，教練團與選手已準備就緒，將在兩日比賽拿出最好的表現回饋大家，蔡其昌會長也特別表達感謝，謝謝六隊的教練、選手來參加今年的明星賽，也不忘感謝球迷的踴躍支持，讓今年臺北大巨蛋的明星賽熱鬧非凡，場內外活動滿滿，蔡會長期許大家可以帶著快樂的心情來明星賽，將寶貴的回憶帶回家。

由曾豪駒總教練率領的中華隊交手葉君璋總教練領軍的明星隊，兩隊首日先發打序出爐，客隊中華隊派出古林睿煬出戰，主隊明星隊則由黃子鵬擔任先發投手，今年迎來引退年的周思齊將是最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為一大看點，而同樣在今年選擇引退的投手潘威倫，不僅在中繼位置票選第一名，也將看見他在明星賽最後的登板投球。

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戰技挑戰賽同步登場，全壘打大賽分別在兩日進行預賽及決賽，首日「野手速球王」飆球速較量，原參加選手富邦悍將王正棠，因肩膀不適改由味全龍郭天信替補參賽，次日「叫恁總欸出來打」考驗教練的打擊能力，「趣味接力賽」分成兩隊，將由球員、女孩、吉祥物、裁判及網紅接力賽跑，蔡其昌會長及楊清瓏秘書長也會加入首日賽跑行列，「越跑越不隊」、「媽我在這隊」看哪隊能率先跑向終點。

中華職棒明星賽7月20、21日就在臺北大巨蛋，六隊球星齊聚、最大應援團全場同樂、場外簽名會及寶可夢見面會機會難得、中場歌手嗨翻大巨蛋、還有多項明星賽限定商品。