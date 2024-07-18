碰上危機想起老婆的話　鋼龍優質先發仍不滿意



▲鋼龍。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍18日4比1打敗樂天桃猿，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出6局0責失，近期拿下先發3連勝，賽後鋼龍坦言對於表現不算滿意。

味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發6局用了102球，67個好球，被擊出8支安打，投出4次三振，沒有任何四死球，失掉1分非自責分，拿到本季第6勝，獲選單場最有價值球員。

鋼龍表示，「當然希望每一場都可以投7局無失分，但有點太理想化，就是專注在每一球，去年我們也是下半季拿到冠軍，最後拿到總冠軍，希望繼續保持競爭力，可以進到季後賽。」

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第6局連續被樂天前兩棒擊出安打，後面用連續3次三振化解危機，鋼龍表示，「老實說那時候有點緊張，但就是記得老婆說的話，當成壘上那2分已經丟掉，好好享受這場比賽，把狀況解決掉。」

去年拿到勝投王與三振王，但今年鋼龍表現起伏較大，鋼龍坦言，「今年球速有比去年下降，控球的確很不穩定，可能有一些姿勢與心理上的問題正在克服中，感覺有慢慢回來，不用擔心太多。」

生涯對戰樂天桃猿防禦率6.11，表現不算理想，鋼龍坦言，「印象中在桃園球場，沒有不失分的比賽，今天雖然結果是好的，但不是很滿意今天表現，每一個打者還是花太多球數，有太多失投。」