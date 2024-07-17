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王維中其實投得不差　林立：紮實安打沒幾支

▲▼林立。（圖／記者李毓康攝）
▲林立。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿17日13比6擊敗味全龍，樂天二壘手林立今天擔任開路先鋒，繳出3安猛打賞，包辦2分打點。

本場林立5打數敲出3支安打，貢獻2分打點，替球隊跑回2分，還有1次盜壘成功，正好是隊史第1800次盜壘成功，獲選單場最有價值球員。

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談到今天表現，林立表示，「上場就是想要表現，掌握好的擊球，今天剛好20支安打，感覺狀況特別好，但主要是在得點圈，大家都有扮演好自己的角色，才會有這個結果，一直都是保持一樣的心態，不管結果怎麼樣，我們就是想要上壘，就是想要得分 希望可以繼續維持這種狀態。」

味全左投王維中先發4.2局，用了94球，59個好球，被擊出10支安打，投出2次三振，1次四壞球，丟掉6分自責分，承擔本季第6敗。

觀察王維中今天投球內容，林立認為，「今天雖然球隊對戰王維中打了蠻多安打，但其實都不是很有效的擊球，包括變速球投得蠻好，只是結果是安打，有時候投得角度很好，剛好被我們打到沒有很營養的安打，球質還是很好，真正打紮實的安打沒有幾支。」

林立表示，「一年打120場，大家都知道下半季怎麼打，有自己的調整方式，希望狀況不好的人也能調整上來，其實棒次就看教練團安排，陳晨威打第1棒也是不錯，看誰狀況好就先上，先前有腦震盪的後遺症，現在已經慢慢越來越好。」

樂天桃猿日籍總教練古久保健二表示，「陳晨威上禮拜狀況比較不好，所以才讓林立去打第一棒，今天陳晨威也有3支安打，也打得很好。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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