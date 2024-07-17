拿莫全壘打大賽看好林安可　速球王競爭有強敵曾頌恩



▲拿莫．伊漾。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／桃園報導

台鋼雄鷹外野手王柏融辭退中華職棒明星賽全壘打大賽，改由味全龍拿莫．伊漾遞補參賽，拿莫．伊漾看好統一7-ELEVEn獅林安可是最強對手。

攤開今年明星賽全壘打大賽名單，大部分參賽者都看好台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）奪冠，拿莫．伊漾倒是認為，「林安可最強，這次對手都很強，但魔鷹應該不會很認真打。」

本次遞補參戰全壘打大賽，拿莫．伊漾表示，「全壘打大賽以動作不要跑掉為主，有時候想追求長打，會往前去揮棒，反而回到正式比賽，動作就跑掉，所以還是要用正常的方式去打，當成打擊練習，因為有一次經驗，今年知道怎麼打。」

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這次全壘打大賽找郭天信幫忙餵球，拿莫．伊漾透露，「郭天信說以前有餵過球，我是習慣打快一點的球，希望餵球的球速不要太慢。」

除了全壘打大賽，今年將第2次參加野手速球王比賽，前一次參賽得到第2名，拿莫．伊漾表示，「對速球王比較有信心，曾頌恩也是很有力量，看他丟球蠻怪力，這幾天我要拉一下橡皮筋，找一下感覺。」

此外，上次參加明星賽大秀模仿功力，拿莫．伊漾表示，「除了先前模仿過的，還要想新的，可能明星賽前一天就會有想法了。」