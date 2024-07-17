運動雲

>

拿莫全壘打大賽看好林安可　速球王競爭有強敵曾頌恩

▲▼ 中職總冠軍戰樂天VS味全-拿莫伊漾。（圖／記者黃克翔攝）
▲拿莫．伊漾。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／桃園報導

台鋼雄鷹外野手王柏融辭退中華職棒明星賽全壘打大賽，改由味全龍拿莫．伊漾遞補參賽，拿莫．伊漾看好統一7-ELEVEn獅林安可是最強對手。

攤開今年明星賽全壘打大賽名單，大部分參賽者都看好台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）奪冠，拿莫．伊漾倒是認為，「林安可最強，這次對手都很強，但魔鷹應該不會很認真打。」

本次遞補參戰全壘打大賽，拿莫．伊漾表示，「全壘打大賽以動作不要跑掉為主，有時候想追求長打，會往前去揮棒，反而回到正式比賽，動作就跑掉，所以還是要用正常的方式去打，當成打擊練習，因為有一次經驗，今年知道怎麼打。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次全壘打大賽找郭天信幫忙餵球，拿莫．伊漾透露，「郭天信說以前有餵過球，我是習慣打快一點的球，希望餵球的球速不要太慢。」

除了全壘打大賽，今年將第2次參加野手速球王比賽，前一次參賽得到第2名，拿莫．伊漾表示，「對速球王比較有信心，曾頌恩也是很有力量，看他丟球蠻怪力，這幾天我要拉一下橡皮筋，找一下感覺。」

此外，上次參加明星賽大秀模仿功力，拿莫．伊漾表示，「除了先前模仿過的，還要想新的，可能明星賽前一天就會有想法了。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林子偉「內、外野都可以」　樂天教頭談守備定位

林子偉「內、外野都可以」　樂天教頭談守備定位

提醒徐若熙後援不要催球速　葉總笑：我怕投到160

提醒徐若熙後援不要催球速　葉總笑：我怕投到160

快訊／樂天桃猿公布首波選秀簽約　李家明、盧冠宇入團

快訊／樂天桃猿公布首波選秀簽約　李家明、盧冠宇入團

徒手擋球還好沒骨裂！　威能帝醫院檢查只是挫傷

徒手擋球還好沒骨裂！　威能帝醫院檢查只是挫傷

大聯盟明星賽首度開轟　大谷翔平感想：鬆了一口氣

大聯盟明星賽首度開轟　大谷翔平感想：鬆了一口氣

大谷翔平明星賽開轟寫日本球員紀錄　國聯3比5不敵美聯

大谷翔平明星賽開轟寫日本球員紀錄　國聯3比5不敵美聯

大谷翔平牽手老婆走紅毯 　「愛犬」繡進西裝外套

大谷翔平牽手老婆走紅毯 　「愛犬」繡進西裝外套

魔鷹開轟跑回3分　台鋼5比4險勝樂天

魔鷹開轟跑回3分　台鋼5比4險勝樂天

艾璞樂優質7局飆10K　味全靠不死三振1比0完封兄弟

艾璞樂優質7局飆10K　味全靠不死三振1比0完封兄弟

未來之星賽相隔8年有台灣球員　李灝宇替補上陣

未來之星賽相隔8年有台灣球員　李灝宇替補上陣

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

熱門新聞

台灣職籃大聯盟破局！　全因富邦蔡家第三代

快訊／Kobe爸爸驚傳過世享壽69歲　曾助七六人打進總冠軍賽

近身球衝突！陳金鋒震怒針對兄弟洋投　張育成也開嗆：教訓一下

大谷翔平明星賽開轟寫日本球員紀錄　國聯3比5不敵美聯

延後3年退休理由曝光　戴資穎爭巴黎奧運金牌：比之前更難

張育成讚江坤宇未來10年國家隊游擊　撿到首轟球的球迷獲得加碼禮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣職籃大聯盟破局！　全因富邦蔡家第三代

2快訊／Kobe爸爸驚傳過世享壽69歲

3陳金鋒震怒針對艾士特　張育成也開嗆

4大谷翔平明星賽轟　國聯不敵美聯

5戴資穎爭巴黎奧運金牌：比之前更難

最新新聞

1羅戈踩球棒扭傷評估休兩周

2與張育成尬美技！江坤宇：台灣NO.1

3明星隊先發人選　潘威倫中繼登板

4平野惠一看鋒總但他眼裡只有王建民

5拿莫全壘打看林安可　速球王勁敵

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

「國防部長」張育成發威　中職生涯首轟2分砲！

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366