大谷翔平明星賽開轟寫日本球員紀錄　國聯3比5不敵美聯

記者陳立勳／綜合報導

2024年美國職棒大聯盟明星賽今天在德州遊騎兵隊主場進行，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平代表國家聯盟明星隊先發出賽，第3局轟出3分砲，也是生涯第一次在明星賽掃出全壘打，但國聯明星隊終場3比5不敵美國聯盟明星隊。

大谷翔平今天擔任國聯明星隊指定打擊，排在第2棒，第1局首打席選到四壞球，第3局上半第2打席面對美聯明星隊投手霍克（Tanner Houck），敲出右外野3分打點全壘打，這發全壘打擊球初速103.7英里，距離400英尺，幫助國聯明星隊3比0領先。

大谷翔平成為自2007年鈴木一朗場內全壘打後，再度有日本球員於大聯盟明星賽開轟，同時也是史上第一位在明星賽直接將球給轟出全壘打牆外的日本球員，同時道奇隊球員前一次在明星賽敲出全壘打是1996年捕手皮亞薩（Mike Piazza）。

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美聯明星隊第3局下半有分數進帳，索托（Juan Soto）敲出中外野二壘安打，送回2分打點，弗萊（David Fry）補上左外野安打，再得到1分，兩隊打成3比3平手。

第5局上半大谷翔平第3打席遭到三振，5局下半杜蘭（Jarren Duran）揮出右外野2分打點全壘打，打下超前分，幫助美聯明星隊順利贏球，並且獲選明星賽最有價值球員。

總計大谷翔平2打數敲出1支3分砲，選到1次四壞球，被三振1次，替球隊跑回1分，第7局被換代打退場，此外，國聯明星隊日本左投今永昇太中繼1局，用了15球，11個好球，投出1次三振，無失分。



▲美國職棒明星賽大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）