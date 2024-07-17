大谷翔平牽手老婆走紅毯 　「愛犬」繡進西裝外套

Shohei Ohtani's #AllStarGame Red Carpet suit has his dog Decoy designed on the inside of it! ????



And his wife Mamiko is with him ❤️ pic.twitter.com/gRQee2JXJk — MLB (@MLB) July 16, 2024

記者陳立勳／綜合報導

2024年美國職棒大聯盟明星賽今天在德州遊騎兵隊主場進行，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平賽前與愛妻田中真美子手攜手走紅毯，大谷翔平身穿棕色西裝，真美子則是身穿白色無袖連身裙。



▲大谷翔平與老婆走明星賽紅毯。（圖／取自道奇官方推特）

大谷翔平連續4年參加明星賽，將擔任國家聯盟明星隊指定打擊，排在第2棒，大谷翔平受訪時提到，「明星賽氛圍很棒，即便參加10次或15次，這種感覺也不會有所變化，希望能夠多參加幾次，期待今天比賽，會專注每個打席，展現最佳狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到走紅毯的西裝打扮，大谷翔平表示，「是根據愛犬顏色而選擇顏色。」

此外，大谷翔平把愛犬「Decopin」的圖案，直接繡在西裝外套內側，也讓球迷直呼超可愛。



▲大谷翔平西裝繡上愛犬圖案。（圖／取自道奇官方推特）