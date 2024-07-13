知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮「不透露原因」



▲勝騎士。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅13日在新莊球場8比0完封富邦悍將，統一洋投勝騎士（Mario Sanchez）繳出7局無失分，勇奪本季第10勝。

本場勝騎士先發7局，用了105球，81個好球，送出7次三振，沒有任何四死球，無失分，獲選單場最有價值球員，成為本季聯盟第一個拿到10勝的投手。

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今天賽前由於大雨，比賽延後快2小時才開打，勝騎士表示，「因為有提早收到通知，有做一些調整，影響沒有很大。」

過去在美國職棒小聯盟曾經對過張育成，今天首度在中華職棒交手張育成，讓張育成3打數沒有安打，勝騎士表示，「我是很有鬥志的選手，知道張育成是很強的打者，很高興可以跟他對戰，這是一件好事。」

勝騎士坦言，「不太記得過去與張育成在小聯盟對戰過程，但有追蹤他在美國職棒大聯盟的比賽，他是一個很強的打者，剛回來中職需要時間調適，相信之後會有很好的成績。」

勝騎士表示，「配球是不一樣的，我的習慣是針對不同打者，有不同的配球，不是特別針對張育成。」至於第3局三振張育成後，向張育成敬禮，被問到是不是有什麼原因，勝騎士笑說，「不要講太多，私下會跟他聊。」

拿到本季第10勝，勝騎士表示，「很喜歡拿勝投，也很喜歡球隊贏球，不太在意數字，球隊有贏球就很開心。」