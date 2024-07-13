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布藍登膝傷降二軍　新洋投杰戈：已經準備好了

▲富邦悍將洋將杰戈。（圖／富邦悍將提供）
▲杰戈。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將杰戈（Jack Labosky）昨天在二軍首次出賽，由於另一名洋投布藍登（Brandon Brennan）因左膝不適降二軍，杰戈表示，「已經準備好了。」

昨天杰戈在二軍首度登板，面對味全龍二軍，先發5局用了78球，55個好球，被擊出7支安打，投出1次三振，1次四壞球，丟掉5分自責分，最快球速143公里。

談到昨天表現，杰戈表示，「好幾周沒有比賽，對於結果是覺得OK，比較結果更在意可以站上投手丘投球，接下來調整的是要適應台灣棒球文化，特別是2好球之後，會有蠻多一壘安打出現，台灣打者沒有那麼多三振的機會，這是接下來要面對的課題。」

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布藍登昨天因左膝不適退場，今天才到醫院檢查，被問到是不是可以隨時上一軍出賽，杰戈表示，「已經準備好了，只要球隊需要我。」

杰戈坦言，「沒有亞洲職棒經驗，我是從美國阿拉斯加出身，剛好家鄉有一名投手史尼德（Cy Sneed），有在日本職棒養樂多隊發展，從他那邊瞭解一些亞洲棒球。」

畢業於美國杜克大學，後來才投入美國職棒大聯盟選秀，杰戈表示，「杜克大學是一所很好的學校，當時是希望先完成學業，剛好在畢業前有球隊表達興趣，大學時期主要讀美國歷史、法律相關課程，知道自己的中文譯名是球迷票選出來，覺得很有趣。」

關鍵字： 中職富邦悍將

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