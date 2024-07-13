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張育成「能力不是問題」　陳鏞基提點：掌握自己好球帶

▲▼中職陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）
▲陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將今年季中選秀狀元張育成昨天在新莊主場一軍首戰，面對統一7-ELEVEn獅，4打數敲出一支二壘打，統一7-ELEVEn獅40歲旅美前輩陳鏞基認為，「他的能力不用懷疑。」

28歲張育成這幾年在美職留下多項台灣球員紀錄，包括出賽數235場、650個打席、121支安打、24支二壘打、4支三壘打、20支全壘打、得到72分、79分打點、5次盜壘成功、43次保送，都是台灣球員排名第一，前天富邦替張育成舉辦加盟記者會，球團宣布簽下3.5年合約，總值9250萬。

談到對於張育成印象，陳鏞基表示，「雖然彼此年紀有差距，但有遇到幾次，人很好相處，有聽隊友陳傑憲講過，自我要求蠻高的，值得年輕選手仿效，打擊很有Power，是很有魅力的選手。」

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陳鏞基認為，「對台灣棒球來說，張育成回來中職是好事，很多人都在看，包括小朋友也希望看到他的表現，可能會出現類似當年陳金鋒帶動的風潮，包括林子偉等旅外球員回歸，能力都不是問題，只是能不能適應，包括陳聖平的能力也很好。」

旅美生涯曾經上過3A，陳鏞基在2010年季後返台發展，陳鏞基回想，「記得當年回來台灣，除了天氣要適應，加上球迷與外界的關注，壓力比較大，但告訴自己專注在球場上，有些人難免會有批評，就是把自己該做的做好比較重要。」

陳鏞基表示，「回到台灣打球，能不能掌握自己的好球帶比較重要，上去打擊會有策略，只是有沒有掌握住，現在有很多運動科學訓練，年輕球員更瞭解自己身體與哪裡需要改進，不會浪費太多時間，專注在做對的事情，不像以前我都是一直打，並且從中去改進。」

至於對於張育成的期待，陳鏞基表示，「希望他把球員身份做好，還是專注在球場上，他的能力不用懷疑，相信他沒有問題，畢竟打過國際賽，也上過大聯盟，2006年陳金鋒回台，那時候職棒環境還沒有那麼好，現在這幾年球迷慢慢回來，大巨蛋也吸引不少球迷，張育成可能會比當年帶起更大風潮。」

▲▼ 中職統一VS富邦-張育成首安。（圖／記者黃克翔攝）
▲張育成。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅陳鏞基富邦悍將張育成

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