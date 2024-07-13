陳聖平返台首轟3打點　統一8比0完封富邦4連勝



▲陳聖平。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅13日在新莊球場交手富邦悍將，統一派出勝騎士（Mario Sanchez）先發，對決富邦江國豪，本場富邦張育成先發守三壘，第3局在界外區有一次精彩接球，打擊有1次四壞球保送，而統一陳聖平繳出4安、3打點，包括返台首轟，搭配勝騎士7局無失分，終場8比0完封富邦，打下4連勝，富邦苦吞3連敗。

統一第1局率先得分，林佳緯獲得四壞球，邱智呈擊出中外野安打，林安可補上中外野安打，先送回1分，潘傑楷敲出右外野二壘安打，帶有1分打點，林益全補上中外野高飛犧牲打，帶有1分打點，陳聖平擊出左外野安打，再打回1分。

富邦張育成第1局首打席擊出二壘上方飛球被接殺，到了第3局第2打席遭到三振，統一第5局和第6局各添1分，取得6分領先。

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第6局下半張育成擊出一壘界外飛球被接殺，第7局統一再得1分，第9局上半陳聖平掃出右外野陽春全壘打，個人返台首轟出爐，第9局下半張育成選到返台第一次四壞球保送，不過富邦仍以8分差落敗。

勝騎士先發7局，用了105球，81個好球，送出7次三振，沒有任何四死球，無失分，成為本季聯盟第一個拿到10勝的投手。

江國豪先發5局，用了93球，64個好球，被敲出9支安打，投出2次三振，2次四壞球，丟掉5分自責分，承擔本季第5敗。