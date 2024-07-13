運動雲

>

陳聖平返台首轟3打點　統一8比0完封富邦4連勝

▲統一獅陳聖平全壘打。（圖／記者林敬旻攝）
▲陳聖平。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅13日在新莊球場交手富邦悍將，統一派出勝騎士（Mario Sanchez）先發，對決富邦江國豪，本場富邦張育成先發守三壘，第3局在界外區有一次精彩接球，打擊有1次四壞球保送，而統一陳聖平繳出4安、3打點，包括返台首轟，搭配勝騎士7局無失分，終場8比0完封富邦，打下4連勝，富邦苦吞3連敗。

統一第1局率先得分，林佳緯獲得四壞球，邱智呈擊出中外野安打，林安可補上中外野安打，先送回1分，潘傑楷敲出右外野二壘安打，帶有1分打點，林益全補上中外野高飛犧牲打，帶有1分打點，陳聖平擊出左外野安打，再打回1分。

富邦張育成第1局首打席擊出二壘上方飛球被接殺，到了第3局第2打席遭到三振，統一第5局和第6局各添1分，取得6分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第6局下半張育成擊出一壘界外飛球被接殺，第7局統一再得1分，第9局上半陳聖平掃出右外野陽春全壘打，個人返台首轟出爐，第9局下半張育成選到返台第一次四壞球保送，不過富邦仍以8分差落敗。

勝騎士先發7局，用了105球，81個好球，送出7次三振，沒有任何四死球，無失分，成為本季聯盟第一個拿到10勝的投手。

江國豪先發5局，用了93球，64個好球，被敲出9支安打，投出2次三振，2次四壞球，丟掉5分自責分，承擔本季第5敗。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

布藍登膝傷降二軍　新洋投杰戈：已經準備好了

布藍登膝傷降二軍　新洋投杰戈：已經準備好了

張育成「能力不是問題」　陳鏞基提點：掌握自己好球帶

張育成「能力不是問題」　陳鏞基提點：掌握自己好球帶

麻吉胡金龍送「壽桃」　陳鏞基：這個朋友沒白交

麻吉胡金龍送「壽桃」　陳鏞基：這個朋友沒白交

曾峻岳8月升格當爸　寶貝女兒取名「小麥茶」

曾峻岳8月升格當爸　寶貝女兒取名「小麥茶」

看出張育成壓力很大　張奕準備好了：不受傷是課題

看出張育成壓力很大　張奕準備好了：不受傷是課題

張奕登錄一軍伺機登板　布藍登左膝傷勢等檢查報告

張奕登錄一軍伺機登板　布藍登左膝傷勢等檢查報告

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

評價張育成中職首戰　鋒總：跑壘很積極

評價張育成中職首戰　鋒總：跑壘很積極

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

蔡依林《騎士精神》「被跳爛」　嚴肅斥：回去想一下好不好！

熱門新聞

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雷納德退隊　皮爾斯：他真的該考慮退休

2麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

3張育成扛4棒守三壘　大哥同先發

4張奕加富邦　2.5年約總值1314萬

5張育成首安致潘威倫　評價布雷克

最新新聞

1陳聖平返台首轟3打點　統一4連勝

2中華射箭隊力拚連3屆奧運奪牌

3潘政琮帶著今年最佳成績遠征巴黎

4定向越野「台灣一姊」黃敏惠帶傷上陣仍摘金

5「最速男」領銜！率3田徑菜鳥力拚奧運

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

連珍羚3度踏上5環舞台！　只想好好享受「摔出自己的柔道」

第二屆綜合格鬥亞錦賽

金邊第二屆綜合格鬥亞錦賽

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

白頭翁痛失巢穴與寶寶 把母愛轉移親餵綠繡眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366