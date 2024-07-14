大谷200轟達陣+刷新隊史長打紀錄　道奇教頭狂讚高效率

Homer No. 200 for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/XNLuxAJr0t — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 13, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上底特律老虎隊，大谷翔平單場敲出2支長打，包括轟出生涯第200支全壘打，成為日本球員第一人，賽後道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）也大讚。

總計大谷翔平4打數敲出2支安打，包括一支全壘打，貢獻2分打點，2次四壞球保送，替球隊跑回3分，被三振1次，打擊率0.314，其中第5局這發陽春砲，不僅是本季第29轟，擊球初速107.8英里，飛行距離373英尺，同時達成大聯盟生涯200轟。

大谷翔平目前在明星賽前已敲出56支長打，超越由名人堂球星史耐德（Duke Snider）於1954年所保持55支長打紀錄，成為道奇隊史在明星賽前敲出最多長打的打者。

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羅伯斯賽後提到，「真的令人難以置信，大谷翔平能夠開轟又能夠盜壘，今年球季打出最有價值球員等級表現，在大聯盟時間這麼短，還能達成200轟，效率令人驚訝，可惜無法用勝利來慶祝，也感到遺憾。」



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）