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賽前特打見效　陳聖平沒準備首轟舞蹈：想到什麼跳什麼

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅13日在新莊球場8比0完封富邦悍將，除了洋投勝騎士（Mario Sanchez）繳出7局無失分，游擊手陳聖平繳出單場4安，包括返台首轟，賽後陳聖平表示，「感謝總教練與打擊教練。」

今天陳聖平5打數敲出4支安打，包括一發陽春砲，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，陳聖平表示，「有比較習慣變化球，說真的剛回來的時候，打變化球沒有那麼順手，很感謝林岳平總教練與打擊教練馬修爾（Justin Mashore），賽前都會跟我特打，幫助我修正揮棒軌道，蠻感謝他們，幫助我越來越好。」

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陳聖平表示，「其實沒有想打全壘打，可能心態比較放開，因為我前面已經打了3支安打，想說再打一支安打或是上壘，可以幫助球隊得分，那一球剛好有掌握住。」

回台第7場比賽就開轟，陳聖平表示，「沒有想到這麼快，如果一直想全壘打，可能就會打不出來，感謝教練讓我上場，才有這個機會，這幾天都有出賽，慢慢抓到對戰感覺，打擊教練也有幫助，打擊策略更知道，做好自己該做的事情，首轟球會留下來，包括以前在美國首轟球也都有留。」

今天首次體驗球隊開轟跳舞儀式，陳聖平表示，「很開心，看到有人打全壘打，一起歡呼與慶祝，球隊氛圍會更好，很喜歡，沒有特別想到舞步，因為沒想到今天會打全壘打，算是蠻突然的，想到什麼就跳什麼。」

此外，統一總教練林岳平表示，「陳聖平先前在大巨蛋比賽，揮空率太高，球隊有幫他做一些微調，慢慢去適應，希望他可以串連球隊攻擊。」

▲統一獅陳聖平。（圖／記者林敬旻攝）
▲陳聖平。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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