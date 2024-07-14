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大谷翔平200轟日本第一人　道奇10局慘挨老虎再見2分砲

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上底特律老虎隊，此役大谷翔平單場雙安，包括轟出生涯第200支全壘打，成為日本球員第一人，延長賽第10局下老虎隊厄薛拉（Gio Urshela）轟出再見2分彈，終場11比9力克道奇隊。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出右外野三壘安打，第3局第2打席遭到三振，第5局第3打席敲出右外野陽春全壘打，個人本季第29轟，這發全壘打擊球初速107.8英里，飛行距離373英尺，同時達成大聯盟生涯200轟，寫下日本球員第一人紀錄。

大谷翔平第6局第4打席擊出二壘滾地球，藉由野手選擇上壘，有1分打點，第8局第5打席選到四壞球保送，並且發動盜壘成功，跑出本季第23次盜壘成功，第10局第6打席獲得故意四壞球。

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總計大谷翔平4打數敲出2支安打，包括一支全壘打，貢獻2分打點，2次四壞球保送，替球隊跑回3分，被三振1次，打擊率0.314。

本場前3局雙方前4局打成2比2平手，第5局上道奇隊攻下3分，包括大谷翔平貢獻陽春砲，老虎隊第5局下維拉德（Ryan Vilade）、伊巴內茲（Andy Ibanez）連續掃出陽春彈，追到1分差，但道奇隊第6局到第8局都有分數進帳，一共添得4分，第9局老虎隊灌進5分，其中基斯（Colt Keith）揮出追平2分砲，延長賽第10局下，老虎隊厄薛拉敲出中外野再見2分打點全壘打。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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